晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

勇士中「箭」 西部4隊戰績相同

2025/04/08 05:30

勇士柯瑞（右）昨遭火箭嚴加看防，全場僅拿到3分。（歐新社）勇士柯瑞（右）昨遭火箭嚴加看防，全場僅拿到3分。（歐新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕勇士昨在主場迎戰火箭，一哥柯瑞遭嚴防，全場10投 1中僅拿3分，終場以96：106輸球中斷5連勝，賽後戰績與快艇、灰狼與灰熊同為46勝32負，暫居西部第6名，直接晉級季後賽的門票競爭持續白熱化。

金塊中鋒約基奇（左）昨締造本季第32次大三元，超越張伯倫成為史上單季拿下最多大三元的中鋒。 （法新社）金塊中鋒約基奇（左）昨締造本季第32次大三元，超越張伯倫成為史上單季拿下最多大三元的中鋒。 （法新社）

柯瑞昨遭火箭嚴加看防，出賽32分40秒僅在上半場結束前投進一顆大號三分球，以3分作收，另有2籃板、8助攻，發生4次失誤，是16季生涯至今單場出賽時間30分鐘以上的最低得分。

柯瑞出賽32分鐘 只得3分

柯瑞此役表現低迷，還一度與火箭主帥烏杜卡進行言語交鋒，他賽後對此並未正面回應，僅打趣因為烏杜卡在愛妻經營的餐廳訂位後卻取消才因此有了口角。

史上最多大三元中鋒 約基奇寫紀錄卻輸球

繳出優異表現仍無法助隊贏球可能更悲情，金塊中鋒約基奇昨在面對溜馬一役貢獻41分、15籃板、13助攻，締造本季第32次大三元，超越張伯倫成為史上單季拿下最多大三元的中鋒，金塊卻仍以120：125遭逆轉，苦吞4連敗，雖暫居西部第4名，領先後方4支追兵都只有半場勝差。

對於球隊在關鍵時刻陷入低潮，約基奇表示，「我們確實有點低迷，但很多時候只需要一場勝利就足以鼓舞士氣。」只是金塊剩餘3場例行賽恐怕都是硬仗，將依序對上國王、灰熊與火箭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中