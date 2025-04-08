勇士中「箭」 西部4隊戰績相同

勇士柯瑞（右）昨遭火箭嚴加看防，全場僅拿到3分。（歐新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕勇士昨在主場迎戰火箭，一哥柯瑞遭嚴防，全場10投 1中僅拿3分，終場以96：106輸球中斷5連勝，賽後戰績與快艇、灰狼與灰熊同為46勝32負，暫居西部第6名，直接晉級季後賽的門票競爭持續白熱化。

金塊中鋒約基奇（左）昨締造本季第32次大三元，超越張伯倫成為史上單季拿下最多大三元的中鋒。 （法新社）

柯瑞昨遭火箭嚴加看防，出賽32分40秒僅在上半場結束前投進一顆大號三分球，以3分作收，另有2籃板、8助攻，發生4次失誤，是16季生涯至今單場出賽時間30分鐘以上的最低得分。

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柯瑞出賽32分鐘 只得3分

柯瑞此役表現低迷，還一度與火箭主帥烏杜卡進行言語交鋒，他賽後對此並未正面回應，僅打趣因為烏杜卡在愛妻經營的餐廳訂位後卻取消才因此有了口角。

史上最多大三元中鋒 約基奇寫紀錄卻輸球

繳出優異表現仍無法助隊贏球可能更悲情，金塊中鋒約基奇昨在面對溜馬一役貢獻41分、15籃板、13助攻，締造本季第32次大三元，超越張伯倫成為史上單季拿下最多大三元的中鋒，金塊卻仍以120：125遭逆轉，苦吞4連敗，雖暫居西部第4名，領先後方4支追兵都只有半場勝差。

對於球隊在關鍵時刻陷入低潮，約基奇表示，「我們確實有點低迷，但很多時候只需要一場勝利就足以鼓舞士氣。」只是金塊剩餘3場例行賽恐怕都是硬仗，將依序對上國王、灰熊與火箭。

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