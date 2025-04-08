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湖人力退雷霆 保西部老三

2025/04/08 05:30

湖人東契奇（中）攻下全場最高30分，率隊力退全聯盟戰績最佳的雷霆，穩住西部第3的位置。（路透）湖人東契奇（中）攻下全場最高30分，率隊力退全聯盟戰績最佳的雷霆，穩住西部第3的位置。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕季後賽席位競爭白熱化，湖人將命運掌握在自己手中，昨在首節就轟下42分，全場飆進22顆三分球，終場以126：99力退全聯盟戰績最佳的雷霆，收下2連勝，穩住西部第3的位置。

再贏1場就確保前6名

湖人在贏下這一場關鍵之戰，與6到8名的勝差擴大至2場，且只要再贏1場，就能確保前6名，可直接晉級季後賽，如果在最後4戰贏下2場，將能鎖定第3種子席位。

湖人繳出55％的高三分球命中率，東契奇一人就包辦5顆，攻下全場最高30分，另有7籃板、6助攻，他說：「我們球的傳導很順，才能創造好的機會，我賽前也看了排名，西部真的很競爭，我們很需要這一勝。」

SGA26分 罕見0罰球

攻下19分的詹姆斯認為贏下這一勝也為湖人注入強心針，畢竟雷霆是西部最好球隊，「對上他們始終不能掉以輕心，否則很快就會被後來居上。」他也喊話，現在是球季的最後關頭，全隊都得上緊發條，建立好的打球習慣。

雷霆以吉爾吉斯亞歷山大的26分表現最佳，但本季場均有8.9次罰球的他，此仗沒有獲得任何罰球機會，這也是他自2021年12月18日對快艇以來首次單場0罰球。

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