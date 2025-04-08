拚重返亞洲盃一級 彭詩晴︰不能掉以輕心

彭詩晴（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣女籃將參與4月11日在蒙古開打的亞洲盃女籃第二級（B級）東亞區資格賽，要和香港、蒙古爭取唯一晉級會內賽門票。旅外好手彭詩晴回歸國家隊，她喊出，唯一目標是要助台灣女籃重返一級。

劉希曄（記者林正堃攝）

對決香港、蒙古搶門票

台灣隊在2023年亞洲盃獲第8名，因而被降級到亞洲盃二級賽事，今年得從二級東亞區資格賽打起，預計11日先碰上香港、13日對決蒙古。這次由外籍教練歐森執掌兵符，國泰黃鈴娟、台元林文佑擔任正副隊長，希望打出全新風貌。

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歐森表示，現階段一步一步來，每場比賽尋求進步，「台灣女籃是有亞洲一級實力的，未來我希望她們成為最好的樣子，不只在亞洲有競爭力，而是有機會跟美國、加拿大來較量。」這次培訓隊共16人，但因不能更換名單，所以屆時只有12名球員前往蒙古，最終名單今出爐，球員將於9日下午出發。

33歲的彭詩晴前次參與國際籃總（FIBA）正式賽事為2019年亞洲盃，再度重返火線，她希望幫助台灣女籃重返一級，「掉到二級滿不可思議的，我們在一級應該還是可以有一席之地。」碰上香港、蒙古，她認為不能掉以輕心，尤其蒙古的3對3實力堅強，相信5對5也不會太差。

這次擔綱正副隊長的黃鈴娟、林文佑，除了球技出色，外型也很亮眼，兩人皆認為，新任主帥歐森相當重視團隊氣氛也很講究細節，和過去教練不太一樣。黃鈴娟說：「練完球後他會主動和球員一起坐下來吃飯、聊天，相互交流，團隊氣氛相當好。」

籃協︰出賽費比照男籃

後勤方面，籃協副秘書長張承中表示，住宿部分從訓練到比賽都是一人一間，但班機礙於航班較少，安排商務艙有困難，因此都是經濟艙，這部分已和球員溝通；參賽協議尚在協調中，球員出賽費和男籃一樣，每人每場比賽都是1萬元。

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