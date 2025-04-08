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延攬15歲小萊德入籍 籃協︰情況樂觀

2025/04/08 05:30

湖人名將萊德之子小萊德（左）有望加入台灣男籃。（取自萊德臉書）湖人名將萊德之子小萊德（左）有望加入台灣男籃。（取自萊德臉書）

〔記者粘藐云／新北報導〕為了國家隊的前景努力，籃協近期積極尋找有台灣血統的海外球員。日前傳出前湖人名將萊德之子小萊德擁有四分之一台灣血統，且他的母親凡妮莎有高度意願讓孩子加入台灣男籃，籃協也積極延攬，目前狀況看似樂觀。

15歲的小萊德目前身高約183公分，還有成長空間，他效力於EYBL球隊Arizona Unity，曾4度拿下EYBL錦標賽冠軍，選秀梯次為2029年，之前外媒評選在該梯次球員當中，他位居第3名。

張承中透露，已和小萊德取得聯繫，他的媽媽相當積極且很有意願，現階段也取得他的出生證明、護照。由於小萊德的外婆為台灣人，擁有台灣身分證和護照，但媽媽身分是美國人，現階段得先幫她取得台灣身分證和護照，再來才能辦理小萊德的部分，而小萊德明年3月滿16歲，得趕在這之前盡快完成。

瓊斯盃部分，女籃7月2日至6日先於彰化體育館登場，男籃7月12日至20日於新莊體育館開打。根據籃協先前說法，這次賀丹、賀博預計都會參戰，且屆時台灣男籃要備戰8月5日至17日在沙烏地阿拉伯登場的亞洲盃，可望以最佳陣容參與瓊斯盃練兵。

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