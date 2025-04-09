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曾昱磬致勝轟 Lucky7宰獅

2025/04/09 05:30

統一獅後援投手王鏡銘挨轟吞敗。（記者李惠洲攝）統一獅後援投手王鏡銘挨轟吞敗。（記者李惠洲攝）

台鋼近4戰第3勝

台鋼雄鷹新人曾昱磬生涯首轟就是致勝陽春彈。（記者李惠洲攝）台鋼雄鷹新人曾昱磬生涯首轟就是致勝陽春彈。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕台鋼雄鷹新人曾昱磬的生涯首轟，就是幸運第7局的致勝陽春彈，助隊以4：3力克統一獅，贏得最近4戰的第3勝，曾昱磬終於站上夢想已久的MVP舞台。

生涯首轟正當時

台鋼全場只擊出3支安打，前2支集中在第4局攻下3分，取得3：2領先，7局上統一扳成平手，下半局曾昱磬就挺身而出。

7局下2出局後，曾昱磬把統一首任後援投手王鏡銘的直球轟出右外野全壘打牆。曾昱磬表示，雖然沒有設定攻擊直球，只想把球帶進來一點，但是一打到就知道會出去了，因為前幾場打得並不好，這支全壘打有釋放壓力的感覺。

打擊率剛破1成

曾昱磬在這支全壘打之前，16打數只有1安打，打擊率0.063，靠著這發致勝轟，終於突破1成大關。台鋼總教練洪一中表示，曾昱磬的打擊很有力量，雖然之前表現不理想，但是年輕人總是需要時間培養，將來還是點靠他們。

曾昱磬表示，去年才選秀進職棒，還沒有成績，前幾場打不好，曾經很擔心會失去機會，感謝教練團仍然讓他上場，才有機會站上MVP舞台。

MVP舞台當主秀

曾昱磬之前曾經被叫上MVP舞台伴舞，昨天終於成為主秀。曾昱磬表示，他一直夢想能站上舞台跳舞，為此已經練了很久，希望之後繼續幫助球隊贏球，有把舞功都秀出來的機會。

相對於台鋼3支安打攻下4分，統一擊出9支安打。台鋼還有2次失誤，並奉送對手4次四壞球，統一第2局先得2分後屢攻不下，全場留下10個殘壘，8個在得點圈，開季4連勝後慘遭4連敗。

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