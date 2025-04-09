雙林回家馴悍 猿擺脫爐主

林子偉（記者林正堃攝）

本季第2勝 悍將墊底

林立（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕原定3月30日的主場首秀因雨延賽，樂天桃猿開啟一波敗多勝少的客場之旅，昨回到桃園溫暖的家，本季主場首戰就開出紅盤，靠著「雙林」林立、林子偉，加上威能帝6.1局失3分好投，終場6：3擊敗富邦悍將，本季第2勝到手，並將墊底位置丟給2勝5敗的悍將。

林立、林子偉敲雙安

擔任2、3棒的林立、林子偉，都繳出單場雙安，3局下兩人攻佔一、三壘，還上演雙盜壘戰術搶分。威能帝則連兩場優質先發，7局被連續安打、保送李宗賢後退場，接替登板的呂詠臻讓代打林哲瑄擊出雙殺打，瓦解富邦攻勢。

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上演雙盜壘搶分戲碼

談到3局的雙盜壘，樂天總教練古久保健二笑說：「這是商業機密！」但選手把春訓、公辦熱身賽練習的內容展現出來，加上兩位選手腳程和勇氣兼具，把任務執行得非常好。

威能帝撐6.1局失3分

古久保透露，其實威能帝賽前並非在最佳狀態，身體有點沉重，仍發揮應有水準。

威能帝表示：「可能因為天氣潮濕，身體感覺有點重，球路也偏高，但整體而言投得還不錯，變速球也比前一場好很多。」

威能帝說，回到主場投球最令他開心，因為是熟悉的地方，每次主場投球都讓他感到舒服。原先他想完成7局投球，但該半局被打不少安打，幸虧呂詠臻精彩化解危機。

談到回主場作戰，古久保健二說：「氣氛當然非常好，但感覺還是差一點，應該要更冷靜作戰。主場球迷應援對選手十分有幫助，很感謝他們全力應援。」

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