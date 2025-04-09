台將第18人 鄭宗哲升上大聯盟

海盜隊鄭宗哲成為第18位升上大聯盟的台灣球員。 （海盜隊X平台）

〔記者徐正揚／綜合報導〕海盜隊昨從3A拉上23歲的鄭宗哲填補內野戰力空缺，使他成為第18位升上大聯盟的台灣球員，他在大聯盟的第1天並未獲得上場機會，海盜以8：4擊敗紅雀拿下2連勝。

游擊替補 首日未上場

鄭宗哲今年為拚上大聯盟婉拒經典賽資格賽，昨繼2019年張育成後成為第6位站上大聯盟的台灣野手，海盜總教練薛爾頓讚賞他的守備，「無論是二壘或游擊，我們在春訓都看到他全面的守備能力，我們需要有人做為游擊的替補，他是目前最適合的選擇，在小聯盟也守過三壘。」

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球團在社群發佈歡迎影片，特別用中文寫下「歡迎來到匹茲堡」，鄭宗哲也用英文自我介紹，「你不知道機會何時會來到，接到電話時真的很興奮，這一刻感覺就像美夢成真」，前1天正好是他太太的生日，他忘記買禮物但有準備巧克力蛋糕，「收到升上大聯盟的消息，感覺對她是最好的生日禮物！」

鄭宗哲賽前在PNC球場進行打擊練習，「當我站在球場上，那一刻讓我感受到這是真的，我從沒想過有一天能在這麼漂亮的球場做打擊練習，現在我只想享受棒球，享受打棒球的樂趣。」

大谷第4轟 道奇2連敗

美國總統川普昨在白宮接見去年世界大賽冠軍道奇隊，還稱讚大谷翔平像電影明星。大谷稍後對國民演出猛打賞，包括本季第4轟，但道奇以4：6吞下本季首次2連敗。

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