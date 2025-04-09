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亞洲盃男籃分組出爐 我對戰紐、菲、伊拉克

2025/04/09 05:30

亞洲盃男籃8月將在沙烏地阿拉伯登場，胡瓏貿（右）建議未來組訓要有更完整的計劃表和防護訓練。（資料照）亞洲盃男籃8月將在沙烏地阿拉伯登場，胡瓏貿（右）建議未來組訓要有更完整的計劃表和防護訓練。（資料照）

紐、伊長人陣 我須強化內線

〔記者粘藐云／台北報導〕2025亞洲盃男籃8月5日至17日將在沙烏地阿拉伯登場，昨舉行抽籤儀式，台灣隊被分在D組，將再度碰上紐西蘭、菲律賓，另一隊為伊拉克，預料有硬仗要打。

台灣隊在2022年亞洲盃遭約旦絕殺無緣8強，本屆捲土重來，資格賽3勝3負，落入附加賽後輕取關島和泰國，闖進會內賽。亞洲盃共16支球隊、分成4組，分組第1名直接晉級8強，分組第2、3名另進行8強淘汰賽，爭取晉級。

台灣隊小組賽再戰紐西蘭、菲律賓，伊拉克也有3名208公分的長人和190公分的歸化球員梅爾菲德。球評古硯偉直言，這次雖稱不上是抽到死亡之組，但也不好打，「紐西蘭陣容應和資格賽差不多，菲律賓的長人索托基本上因傷不能打，布朗利也還有禁藥的變數。倒是伊拉克近年重金發展籃球，陣容高度不錯，沒有想像中好對付。」

賀家兄弟若入隊 戰力可升級

台灣隊陣容預料和資格賽差不多，但古硯偉認為，紐、伊擁有身高優勢，內線長人的選材相對重要；而外界殷殷期盼的賀丹、賀博是否有機會加入，目前雖無定案，但若兩人能披上台灣隊戰袍，整體戰力可望提升至不同檔次。

台啤雲豹後衛高錦瑋說：「會內賽肯定和資格賽不同，強度會高一、兩個檔次，感覺默契培養要更好，很期待能參與。」

國際賽經驗豐富的胡瓏貿從附加賽階段看出國家隊的進步，「訓練時間雖不長，但感覺更系統化也更專業，分工和選手的溝通很明確，進而提升大家的表現，高柏鎧加入也讓戰力大幅增加。」

胡瓏貿︰加強組訓、防護計畫

胡瓏貿則建議未來組訓能有更完整的計劃表和防護訓練計畫，「例如像訓練環境品質、防護治療的協助，針對每位球員身體狀況的調整，讓大家在身心靈最好的狀態下參賽。」

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