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HVL決賽週五開打 「大黑馬」龍津拚首冠

2025/04/09 05:30

龍津高中男排在複賽打下7連勝，以頭號種子之姿晉級決賽，力拚隊史首冠。（記者吳孟儒攝）龍津高中男排在複賽打下7連勝，以頭號種子之姿晉級決賽，力拚隊史首冠。（記者吳孟儒攝）

打進6強已寫隊史最佳

〔記者吳孟儒／台北報導〕成軍僅8年的龍津高中，堪稱113學年度HVL高中甲級排球聯賽男子組大黑馬，複賽曾擊敗尋求衛冕的豐原高商，打進6強決賽已改寫隊史最佳紀錄，但他們的目標不止於此，還要帶回隊史首座總冠軍。

龍津在複賽打下7連勝，以頭號種子之姿晉級決賽，改寫隊史最好成績第8名，教練林則旻坦言已超出預期，但也鼓勵球員保持企圖心，「我們現在已經往上走一大步，就看能不能在往上多一點。」

龍津不少球員來自國中乙組學校，選手身材不具優勢，但林則旻認為，每個人都韌性十足，在場上也拋開個人主義，打出最好的團隊球風，打造多元進攻點，是球隊克敵制勝的武器。

假想敵為常勝軍豐商

龍津4強的假想敵是挑戰隊史第13冠的豐商，高三主攻手謝沅驊笑說，過去沒覺得能贏豐商，但複賽贏了一次後就知道，只要不放棄就有機會，決賽也會盡全力去拚。

HVL決賽週五將在彰化縣體育館登場，男子組6強有龍津、豐商、華僑高中、內湖高工、福誠高中、苑裡高中；女子組則有尋求衛冕的東山高中，及華僑、內湖高中、中山工商、北港高中、鶯歌工商。

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