TPBL》雙洋將發威 攻城獅賞戰神3連敗

攻城獅洋將努利轟下31分、10籃板。（新竹攻城獅提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕試圖擺脫墊底的新竹攻城獅，昨在雙洋將同場發威下展現競爭力，努利轟下31分、10籃板，米克獅貢獻24分、14籃板，聯手率隊以103：92賞給台北戰神3連敗。

攻城獅昨4人得分上雙，蕭順議拿下11分。（新竹攻城獅提供）

未重蹈覆轍

守住領先未被翻盤

戰神昨上半場攻守表現不佳，團隊命中率僅34.1%，加上擋不住對方洋將，讓努利在上半場就斬獲21分、米克獅18分，攻城獅兩節打完取得15分領先。攻城獅本季多次在大幅領先下遭翻盤，但這回沒再重蹈覆轍，末節攻守保持同樣強度，穩穩收下勝利。

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攻城獅4人得分上雙，除了努利、米克獅繳出雙十，薛斯基也有18分、10籃板演出，蕭順議11分、4籃板為本土最佳，還上演灌籃秀，帶動球隊氣勢。

攻城獅雖然仍以10勝20負墊底，但近期有多場比賽打出競爭力，對於球隊漸入佳境，蕭順議認為，教練威森接手球隊後，很注重團隊籃球和防守體系，「練球會更專注在傳球組合、團隊默契上，我覺得是進步主要原因。」

蕭順議：

不放棄晉級季後賽

不過，攻城獅仍落後第5名的戰神3場勝差，要擠進季後賽難度很高，蕭順議說：「我們不會放棄晉級季後賽的機會，球迷都沒放棄了，我們更不能放棄。」

戰神雲豹勝差0.5場

岌岌可危

戰神方面，米勒拿下全隊最高的18分，麥卡倫貢獻17分，丁聖儒繳出14分、7次助攻為本土最佳。戰神昨天輸球後，領先第6名的雲豹僅剩0.5場勝差，季後賽岌岌可危。

對於球隊表現，戰神主帥許皓程說：「第1節我們分數掉太多了，雖然後面3節有展現防守侵略性，但開局就落後，顯示出球員在準備比賽時專注度不夠，這部分要再檢討。」

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