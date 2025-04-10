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PLG》總冠軍戰賽程引爭議 領航猿：很累人

2025/04/10 05:30

威希奪單月MVP。（PLG提供）威希奪單月MVP。（PLG提供）

還得飛往蒙古參加BLC

增拚冠難度

〔記者粘藐云／台北報導〕PLG前天公布季後賽和總冠軍戰賽程，但因場館問題和BCL亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽賽程，導致桃園領航猿可能在總冠軍戰期間，還得飛往蒙古參加BCL，引發球迷熱議，這樣舟車勞頓情況下，也增添他們拚冠的難度。

PLG季後賽賽程前天公布，富邦勇士和台鋼獵鷹在季後賽先碰頭，爭奪總冠軍戰門票，比賽於4月24日開打；獵鷹因台南舉辦全中運、全大運，無法使用成功大學體育館，這階段把主場改至高雄鳳山體育館。

聯盟公布2版本

考慮行程與場館調度

不過，問題較大的是總冠軍戰賽程，聯盟公布了兩種版本。若獵鷹晉級，7戰4勝的總冠軍戰將於5月5日在領航猿主場桃園巨蛋開打，但G3（5月9日）和G4（5月15日）之間，領航猿得在5月12日至蒙古打BCL。

倘若勇士晉級，變成5月2日先在和平籃球館開打，例行賽第2的勇士等於握有G1、G2主場優勢，G3、G4才到桃園巨蛋，G5在和平，G6、G7再到桃園。

即便年度戰績第1的領航猿仍有4場主場，但不少球迷認為，這和過去大家認知的「主場優勢」不同，為領航猿抱屈；且除非領航猿橫掃勇士，否則也是得在總冠軍戰期間前往蒙古比賽，一樣是很大挑戰。

對於這樣的情況，領航猿發言人陳信安解釋，BCL賽程1月才公布，加上場館問題，這已經是大家坐下來討論，可以把比賽打完的方式了。他不諱言，這樣的賽程很累人，加上4月底領航猿在主場還有BCL比賽，「我也沒遇過這樣的事情，從經驗中去學習，除了球員要想辦法克服，球團也會盡力讓球員維持好的狀態，希望大家可以把握這些磨練機會。」

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