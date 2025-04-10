NBA》吉爾吉斯助攻 雷霆65勝 隊史單季最多

雷霆年度MVP大熱門吉爾吉斯亞歷山大（左）攻下42分，直接一波流打爆湖人。（法新社）

1人攻42分

打爆紫金大軍

〔記者林岳甫／綜合報導〕NBA例行賽進入尾聲，湖人昨在第4節崩盤，終場120：136不敵雷霆，確定無緣取得西部第2，仍暫時穩住第3名，勇士則以133：95大勝太陽，暫居西部第6。

湖人前3節打完還領先雷霆1分，但東契奇末節進球後與場邊球迷互噴垃圾話，吞下第2次技術犯規遭驅逐出場，也讓戰局風雲變色。東契奇離場後湖人只拿下12分成輸球主因。雷霆年度MVP大熱門吉爾吉斯亞歷山大攻下42分，直接一波流打爆湖人，收下65勝也締造隊史單季最多勝紀錄。

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湖人守住西部第3

勇士第6

隨著湖人輸球，西部前2名確定為雷霆、火箭，3至8名的湖人、快艇、金塊、勇士、灰熊、灰狼戰績相當接近，湖人僅領先第8名的灰狼2場勝差。

湖人目前爭奪季後賽門票略佔上風，例行賽最後3場將分別對戰獨行俠、火箭、拓荒者，只要贏1場就確定不用打附加賽，贏2場則鎖定西部第3種子。

柯瑞昨只打3節就攻下25分，帶領勇士贏球，勇士和快艇、金塊及灰熊戰績同為47勝32敗，但他們接下來3場要全勝，才能毫無懸念前進季後賽。

太陽落居西部11名，今天再輸雷霆就確定提前放暑假。

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