羽球亞錦賽》麟榤配 爭本季8強門票

麟榤配在1月馬來西亞公開賽苦戰3局後敗給劉毅／陳柏陽，今天將尋求復仇。（資料照，Badminton Photo提供）

今復仇中國組合

劉毅／陳柏陽

〔記者林岳甫／綜合報導〕「麟榤配」王齊麟／邱相榤昨以21：19、21：12拍落印度組合羅伊／普拉提克，挺進亞洲羽球錦標賽男雙16強，今天將對戰中國組合劉毅／陳柏陽，尋求本季首張8強門票。

世界排名18的王齊麟／邱相榤本季開季不順，尤其3月的奧爾良大師賽、全英公開賽、瑞士公開賽3站竟僅拿1勝。麟榤配昨一大早9點比賽，首局還有些恍神，從最多領先6分被對手追成19平手。王齊麟坦言，當時有要被逆轉的感覺，「還好我們頂住了！」熬過首局後，麟榤配次局全神貫注，直接甩開對手拿下勝利。

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麟榤配在1月馬來西亞公開賽苦戰3局後敗給劉毅／陳柏陽，今天將尋求復仇。另外，李哲輝／楊博軒、楊博涵／劉廣珩也都挺進男雙16強。

左手重砲林俊易

挺進16強

男單方面，換上新髮型的「左手重砲」林俊易，以21：11、21：19打敗馬來西亞好手梁峻豪，終止對戰2連敗，16強將對上中國名將陸光祖；戚又仁以21：14、21：19力退今年BWF世界巡迴賽積分第1的新加坡選手鄭加恆，揮別連3場歐洲賽事一輪遊的低潮。

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