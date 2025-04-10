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場地糟到紐西蘭不想踢 就是丟臉 足協300萬元補助飛了

2025/04/10 05:30

體育署長鄭世忠更決定撤銷此次賽事補助足球協會的300萬元。（資料照）體育署長鄭世忠更決定撤銷此次賽事補助足球協會的300萬元。（資料照）

〔記者梁偉銘／台北報導〕針對台灣女足迎戰紐西蘭的邀請賽因場地狀況糟糕被迫取消，教育部長鄭英耀昨痛批：「這是丟臉，沒什麼好講。」體育署長鄭世忠更決定撤銷此次賽事補助足球協會的300萬元。

女足原定4月8日與紐西蘭在高雄楠梓足球場進行邀請賽，由於場地條件無法符合已抵台的客隊要求而告吹，消息一出輿論譁然。鄭世忠昨赴立法院答詢時表示，足協去年11月決定舉辦比賽，2月提出場地租用證明，原可利用賽前1個月加強草皮養護。

草地養護

體育署：足協得負責任

問題就出在楠梓足球場3月被足協技術部門借用幾乎滿檔，鄭世忠認為協會內部應該互相溝通，協調更換別的地點進行講習、比賽及訓練，而非在國際賽前頻繁使用，所以足協得負起責任。

「這是我不能諒解足協的地方，技術部門及競賽部門沒有橫向聯繫，非常不應該，這是行政怠惰，已要求足協深刻檢討。」鄭世忠強調，此次賽事體育署補助足協300萬元，包括住宿等相關費用，研議不核定補助，由足協自行承擔。

足協回應：

虛心檢討改

體育署也要求足協落實賽前1個月進場草皮養護的標準作業程序，確保所有準備工作到位，並協助高雄中正體育場轉型為A級足球場地，紓解國內場地不足的壓力。足協則回應：「虛心檢討改進。」

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