黃恩賜代班關門 兄弟賞龍首敗

中信兄弟新終結者黃恩賜9局上連續解決2位世界12強賽國手朱育賢、張政禹，奪下生涯首次救援成功。 （記者廖耀東攝）

生涯首次救援成功

味全龍投手陳冠偉（左）出現暴投，讓中信兄弟代跑張仁瑋（右）跑回致勝分。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟昨在7、8局逮到味全牛棚控球不穩，包括陳冠偉在二、三壘有人的致命暴投奉送超前分，新終結者黃恩賜9局上連續解決2位世界12強國手朱育賢、張政禹，奪下生涯首次救援成功，率隊以2：1斬斷味全的開季5連勝，狂掃4連勝。

味全前6局靠鋼龍好投取得1:0領先，7局牛棚出狀況，陳禹勳留下滿壘退場，林凱威在2好2壞對張志豪投出2顆好球帶邊緣的球都被判壞球，讓中信擠回追平分，龍隊總教練葉君璋一度上場跟主審蔡豐澤比「2」，不滿好壞球判決。

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陳冠偉暴投 奉送超前分

8局下，味全王定穎和陳冠偉發生2次暴投和2次四壞，讓代跑張仁瑋跑回致勝分，將1分差局面交給黃恩賜，他過去只有在二軍關門，昨一上場就保送吉力吉撈，形成1出局二、三壘有人，最終霸氣用直球三振朱育賢形成最關鍵打席，再解決張政禹關門成功。

連續解決2位12強賽國手

黃恩賜去年遞補進12強賽，隊內賽對決朱育賢的經驗發揮效用，他直言，那時很常排到對戰朱育賢，有猜測對方可能想抓指叉球，最終跟高宇杰都想用直球對決，「我努力丟出那一顆球，結果就沒有想了。」

中信總教練平野惠一直言，對朱育賢的守備佈陣是準備好對方跑回追平分，但黃恩賜沒讓對方碰到球，「終結者的工作是讓球隊贏球，他做到了，做得很好。」

中信開季就遇上兩大終結者呂彥青、吳俊偉不在陣中，黃恩賜從「呂寶」下二軍後就接到代班最後一道防線的消息，他坦言從6局就很緊張，雖然王建民說當作對決3個人，「但當終結者，心臟真的要很大顆，很多壓力在身上，希望跟大家共同努力扛下來。」

中信雖斬斷味全開季5連勝，中信賽後仍集合談話20分鐘，平野表示，無人出局二、三壘有人卻1分都跑不回來的2局下，這1局才是整場關鍵，「沒辦法做到最低限度工作，證明還有很多可以變好的間。」

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