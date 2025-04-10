「伙食」沒差 猿16安爆打悍將

樂天開路先鋒陳晨威5次打擊全上壘，獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕不受「伙食風暴」影響，樂天桃猿打線昨火力全開，全場狂掃16安，最終8：2擊敗富邦悍將，開季4連敗後取得3連勝，勇奪隊史第1300勝，悍將則苦吞5連敗持續墊底，且吞下對戰樂天跨季6連敗，客場跨季9連敗。

悍將洋投魔力藍威力盡失。（記者林正堃攝）

「魔」力盡失 3局狂失6分

悍將洋投魔力藍上週對中信兄弟先發7局無失分拿下勝投和單場MVP，昨魔力盡失，先發3局被敲11安失6分包括5分責失苦吞敗投，生涯對樂天先發7場戰績0勝6敗、防禦率6.09，完全落居下風。

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陳晨威5打席全上壘

樂天開路先鋒陳晨威1局下敲安，點燃單局5分攻勢，繳出3安猛打賞，選到2次保送，5次打擊全上壘獲選單場MVP。他說，魔力藍受傷中斷很長一段時間，對他印象並不深刻，這場控球不差，只是引誘球投到好打的位置，隊友掌握度滿高的。

古久保認為，他覺得全隊並未受到「伙食風暴」的報導影響，這場輸贏差很多，如果輸球就會落居墊底，排名完全不同，因此是很關鍵的一場勝利。

黃子鵬拿下本季首勝

12強冠軍國手黃子鵬先發5局用80球，被敲5安失1分拿下本季首勝，只投5局就退場休息，古久保解釋，團隊得分較多，且他只休5天就先發，第5局攻擊時間長了一點，所以當機立斷就決定換投。

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