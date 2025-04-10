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龍、象伙食「健康」 就怕球員不愛吃

2025/04/10 05:30

中信兄弟總教練平野要求吃不胖的年輕人、瘦小選手的飲食拍照記錄，由營養師監控。（記者廖耀東攝）中信兄弟總教練平野要求吃不胖的年輕人、瘦小選手的飲食拍照記錄，由營養師監控。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕樂天桃猿捲入「伙食風暴」，近年選手對於飲食健康的意識抬頭，不少球隊由營養師與外燴商家配合賽前餐點，但又要避免「太過健康」激不起選手食慾的現象。如何處理選手的伙食，對球團來說是一大學問。

味全龍起初曾規劃非常健康的賽前餐點，但選手不太喜歡吃，後來不停調查需求微調，不過近年選手之間流行吃「健康餐盒」，對健康飲食接受度提高，昨味全賽前餐點有6菜1湯，包含蛤蜊蒸蛋、炒飯、雞肉、沙拉、水煮蛋等等，另外有一區是「保健食堂」，提供發泡錠和高蛋白等等，若在天母主場還有應援商家提供點心，供選手賽後享用。

中信大巨蛋提供豪華餐

中信兄弟在洲際主場有多菜1湯和沙拉特區，到台北大巨蛋比賽更有「豪華版」，而在二軍有專門廚師提供3餐，總教練平野惠一就說，球團還滿注重飲食的，儘量減少叫便當，採用自助餐形式。

只是比起球團努力加強伙食，平野有一次在大巨蛋看見賽後餐點沒什麼人拿，認為選手對飲食的意識和心態不足，「球團努力做好伙食，但沒辦法24小時監控選手，說不定有人躲起來吃麥當勞。」

飲食控管對年輕選手更重要，自從平野進入中信，每年都要求吃不胖的年輕人、瘦小選手的飲食拍照記錄，由營養師監控。味全總教練葉君璋則說，跟過去比起來，現在伙食一直在進步，公司這方面做得滿不錯的。

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