辜仲諒推廣棒運有成 壯大亞洲棒球版圖

亞洲棒球總會昨日召開2025年第一次執行委員會議，會長辜仲諒（左五）與執委會成員合影。（亞棒總提供）

棒球扎根 打造亞洲大聯盟

〔記者林宥辰／台北報導〕亞洲棒球總會（BFA）昨在宜蘭召開執行委員會議，來自日本、南韓、泰國、菲律賓、中國、伊朗、巴基斯坦、香港等9國家和地區代表與會。與會代表紛紛向世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長暨BFA會長辜仲諒祝賀台灣隊去年勇奪世界棒球12強賽冠軍。

BFA各級賽事 報名踴躍

辜仲諒自2022年上任以來，提出「團結亞洲，打造亞洲大聯盟」願景，致力整合區域資源、扶植基層發展，積極推廣女子棒球與青少棒訓練，期望將亞洲打造成棒球版圖中的新興力量。他表示：「亞洲擁有45億人口，是潛力龐大的藍海。BFA將持續擴展影響力，讓亞洲棒球成為世界棒壇的新勢力。」

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在BFA努力下，成果已逐步展現。今年U15亞洲盃已有來自13個國家和地區報名，包括印度、越南、蒙古、巴勒斯坦、馬來西亞、日本、南韓、台灣等；亞洲盃女子棒球錦標賽也新增資格賽以容納增長的參賽需求。中東地區的敘利亞與約旦已成為WBSC會員，未來有望加入BFA行列，顯示亞洲棒球影響力持續擴張。

此外，辜仲諒積極推動基層建設，2022年設立東南亞棒球發展暨訓練中心，並捐贈球具支援泰國青少棒；2023年更在杭州蕭山區設立亞洲女子棒球訓練基地，並與中國棒協簽署合作備忘錄，規劃棒球重點發展區與青少年培訓基地，深化棒球扎根工程。

辜仲諒強調，儘管全球經濟環境充滿挑戰，體育依舊能為人們帶來正面力量，BFA也將肩負使命，辦好每一場賽事，為實現Asian Power續寫新篇。

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