林子豪抽筋 硬撐10局建功

林子豪第10局打出2分打點三壘打，幫助獅隊險勝台鋼。 （記者李惠洲攝）

獅止4連敗 勝率過半

台鋼新人曾昱磬昨首度擊出複數安打，就是超猛打的單場4安。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕統一獅和台鋼雄鷹打出本季第1場延長賽，第5局轟出2分砲的林子豪，第10局再打出2分打點三壘打，幫助獅隊7：6險勝，終止4連敗，保住勝率過半。

此役以3：3打進延長賽，在跑者先站上二壘的第10局，本季首度上一軍的統一林佳緯率先打擊，雖然前4次打擊都沒有安打，但他面對台鋼王躍霖第1球就積極出棒，打成二壘打攻下超前分，2出局後台鋼故意保送潘傑楷，卻被林子豪打出三壘打清空壘包，陳重羽二壘打再下一城，統一7：3領先。

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10局下，台鋼張肇元、吳念庭和曾昱磬連續安打，扳回1分並攻佔滿壘只有1出局，統一以劉軒荅入替第9局就登板的終結者陳韻文，雖然一上場就投出三振，但隨後被林家鋐安打連失2分，台鋼追到6：7，劉軒荅投出四壞球，再度形成滿壘，但前4打席2安打的曾子祐高飛球出局，台鋼1分飲恨。

林子豪滑進三壘後倒地不起而更換代跑，統一總教練林岳平表示，林子豪是大腿抽筋，7、8局他就有反映，但他的打擊狀況很好，比賽又僵持不下，因此沒有換人，還好他堅持到最後建功。

林子豪表示，抽筋的狀況不會影響到下一場出賽，其實前一場賽後非常難過，因為一些設定的球都沒有打好，還有1次雙殺打，很多機會都斷在自己手裡，但難過1天就好，昨賽前練習時重點就是把球打強，雖然首打席又是雙殺打，還好最後有好的結果。

曾昱磬2場打率翻4倍

台鋼新人曾昱磬前一場打出生涯首轟也是致勝轟，昨首度擊出複數安打，就是超猛打的單場4安，打擊率從這次2連戰前的0.067上升到0.273。

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