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洛杉磯奧運增22面金牌 複合弓、桌球 台灣隊利多

2025/04/11 05:30

國際奧會（IOC）執委會昨通過2028年洛杉磯奧運競賽種類及項目，金牌數將從上屆巴黎奧運的329面增加為351面。（法新社）國際奧會（IOC）執委會昨通過2028年洛杉磯奧運競賽種類及項目，金牌數將從上屆巴黎奧運的329面增加為351面。（法新社）

混合團體賽 奪牌好機會

洛杉磯奧運桌球賽恢復男、女雙打，今年在新加坡大滿貫賽首次搭檔男雙就獲得亞軍的林昀儒／高承睿，頗具競爭力。（資料照）洛杉磯奧運桌球賽恢復男、女雙打，今年在新加坡大滿貫賽首次搭檔男雙就獲得亞軍的林昀儒／高承睿，頗具競爭力。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕國際奧會(IOC)執委會昨通過2028年洛杉磯奧運競賽種類及項目，金牌數將從上屆巴黎奧運的329面增加為351面，其中射箭新增複合弓混合團體賽，桌球納入混合團體賽，並恢復男、女雙打，金牌數6面也創下歷屆新高。

洛杉磯奧運競賽種類射箭新增複合弓混合團體賽，台灣過去在複合弓成績出色。（資料照）洛杉磯奧運競賽種類射箭新增複合弓混合團體賽，台灣過去在複合弓成績出色。（資料照）

IOC在2023年宣布洛杉磯奧運將新增棒球、壘球、板球、壁球、袋棍球和腰旗美式足球，昨再將所有項目拍板定案，另外，游泳、拳擊、運動攀登、高球、體操、射箭、桌球都有新增項目。

對於台灣隊而言，射箭、桌球都是具奪牌實力的項目。台灣在歷屆奧運射箭賽共斬獲4面獎牌，洛杉磯奧運除了反曲弓男子個人、女子個人、男子團體、女子團體及混合團體，再新增複合弓混合團體，這也是複合弓首次登上奧運。

射箭協會：

培訓維持競爭力

台灣過去在複合弓成績出色，2018年雅加達亞運由陳怡瑄／潘宇平奪下混合團體金牌，2023年杭州亞運陳怡瑄改攜手張正韋摘銅。射箭協會秘書長林政賢表示，日前就傳出奧運有望新增複合弓混合團體，如今定案後將儘快擬定培訓計畫，不僅要維持競爭力，更要不斷求進步，在奧運拚出佳績。

桌球6面金牌數

創歷屆最多

台灣歷屆奧運桌球賽共拿下3面獎牌，洛杉磯奧運取消男、女子團體賽，增加混合團體，並恢復男、女雙打，不過，選手將面臨同時兼4項的體能考驗。

另外，洛杉磯奧運兌現「創新與性別平等」承諾，預計1萬500位運動員參賽，其中女性運動員為5333人比男性運動員5167人多，也是首次女運動員參賽數超越男運動員，最大變革是，女子足球擴增成16隊參賽，男足從16隊減為12隊，女子水球也從10隊變12隊。

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