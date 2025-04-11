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洛城奧運恐得兼4項 林昀儒：會放更多心力在雙打

2025/04/11 05:30

體育署長鄭世忠昨日前往宜蘭關心林昀儒訓練狀況，小試身手和小林過招。（記者粘藐云攝）體育署長鄭世忠昨日前往宜蘭關心林昀儒訓練狀況，小試身手和小林過招。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／宜蘭報導〕體育署長鄭世忠昨前往桌球一哥林昀儒的訓練場地視察，關心他的訓練狀況。針對2028年洛杉磯奧運桌球項目的變革，小林表示，未來會放更多心力在雙打。

體育署長鄭世忠（左）昨日前往宜蘭關心林昀儒訓練狀況，右為教練王翊澤。（ 記者粘藐云攝）體育署長鄭世忠（左）昨日前往宜蘭關心林昀儒訓練狀況，右為教練王翊澤。（ 記者粘藐云攝）

國際奧會執委會昨通過洛杉磯奧運競賽種類及項目，桌球除了男、女單打、混雙外，恢復了男、女雙打並取消男、女團體賽，增加混合團體賽，金牌數增加到6面，也是桌球自1988年進入奧運以來金牌數最多的一次。

洛杉磯奧運桌球項目調整，意味著林昀儒可能屆時還得兼4項賽事，小林表示，心態上沒想太多，就是一場一場去打，「不管男雙、混雙都會多放點精力，但還是要先練好球。」

今飛澳門世界盃

下月杜哈世錦賽

林昀儒今天將飛往澳門參加世界盃，5月登場的杜哈世錦賽也將再度和東京奧運銅牌搭檔鄭怡靜合作混雙，並和高承睿攜手挑戰男雙，小林說：「畢竟和怡靜學姊有一段時間沒有搭了，先求順順的打。」

林昀儒上週在WTT仁川冠軍賽擊退日本一哥張本智和，提到最近的狀態，他說：「有把這幾次訓練的東西發揮到場上，覺得很不錯。」

教練：小林狀態穩定

臨場戰術更靈活

教練王翊澤表示，小林目前處於穩定提升的狀態，體能上也持續加強，加上運科支援及情蒐協助，現在臨場戰術也更靈活。

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