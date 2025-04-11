張育成、林子偉經驗談︰想站穩大聯盟 「心理」這關最難過

林子偉（今日美國資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕台灣歷年來共33名野手赴美打拚，但包含鄭宗哲在內，只有6名野手曾上過大聯盟，長期站穩並發光發熱者更是掛零，前旅美好手張育成和林子偉都認為關鍵在心理。

張育成（法新社資料照）

台灣僅6野手

大聯盟台灣野手生涯成績

升上最高殿堂

29歲的張育成在大聯盟共出賽235場，敲121安、20轟、79分打點都是台將最多，累計打擊率2成04，只是他與大聯盟一線球星仍有一段距離。

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張育成自評，技術上他和國外球員差不多，差別在於沒自信，mental（心理）沒那麼強大，所以無法長期待在大聯盟，「心理說起來簡單，做起來卻不容易，畢竟從小到大的成長環境養成性格，不是說改變就能馬上改變的。」

張育成︰

技術不輸人 性格難改變

張育成指出，「你可以去問站穩大聯盟的好手，多半是心理問題，若心理夠強大且有明確目標，一定可以站穩這個舞台，要沉得住氣，覺得自己是最強的，充滿自信才能成功。」

林子偉︰

愈想要表現 壓力就愈大

31歲的林子偉在紅襪時曾掀起「子海嘯」旋風，只是潮起不久瞬間潮落，他表示，台灣球員要站穩大聯盟，心理要很強大才行，告訴自己，「我一定要站在這裡，不能被下放。」可是愈這樣想愈想表現，若表現不好壓力反而更大，「我就是這樣，想要留在大聯盟，結果愈打愈差，反差滿大的。」

當年林子偉同樣難跨越心理關卡鎩羽而歸，他給鄭宗哲的建議是，「大聯盟投手的球不好打，即使打不好也不能顯現在外，氣勢絕對不能輸，希望他很快適應環境。」

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