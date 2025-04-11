普門學弟張仁瑋︰ 鄭宗哲是「努力型天才」

張仁瑋（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕提到完成大聯盟生涯初登場的鄭宗哲，無論是王建民或陳江和都提到他的勤勉，同為普門高中畢業的張仁瑋（見圖，記者廖耀東攝）也認為，學長高中就相當注重飲食和睡眠，堪稱是「努力型天才」。

高中自購營養品

注重睡眠、早睡

鄭宗哲的天賦從青棒時期就展露無疑，小他2屆的張仁瑋回憶，剛進高中看見學長宛如看見「怪物」，無論球商和技術面都很純熟，有次玉山盃對上火球男林逸達，在全隊幾乎被壓制下，鄭宗哲輕鬆敲安，更用飛快的速度把平凡的一壘安打跑成二壘打，讓他大開眼界。

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鄭宗哲不只是打擊天才，還是最可怕的「努力型天才」。張仁瑋說，鄭宗哲高中就會自買營養品，如果飲食攝取的蛋白質不夠，還會額外買雞胸肉補充，且注重睡眠，很早就入睡。

和鄭宗哲在經典賽當過國家隊隊友的江坤宇，雖然已是國內頂尖游擊手，仍直言鄭宗哲各方面都比他好，也會聽他分享在美國學到的知識，「他是個很有想法的選手，當隊友能在他身上學到很多。」

江坤宇期待與鄭

台灣隊再續前緣

江坤宇和鄭宗哲都是明年經典賽台灣隊游擊手候選人，2人偶爾會聯繫，也恭賀他上大聯盟，明年若有機會再入選台灣隊，很期待能再和他並肩作戰。

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