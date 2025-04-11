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洪總2千場執教 最快週日達陣

2025/04/11 05:30

台鋼總教練洪一中最快週日將達成生涯2000場執教。（資料照）台鋼總教練洪一中最快週日將達成生涯2000場執教。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕台鋼雄鷹今天作客新莊與富邦悍將展開3連戰，台鋼總教練洪一中執教生涯累計1997場，只差3場就能達成史無前例的2000場執教里程碑。

洪一中執教生涯戰績洪一中執教生涯戰績

台鋼痛苦打線

近期雪上加霜

63歲的洪一中在2004年上半季結束接任La new熊總教練，該年6月19日執掌兵符首戰率隊以9：3擊敗統一獅，開啟璀璨的「諸葛紅中」督軍生涯，去年5月15日他達成千勝里程碑，成為台灣職棒第1人，領軍勇奪7冠也是中職史上最多。

洪一中在La new熊和Lamigo桃猿累計執教1630場、富邦悍將239場、台鋼則有128場，後天可望達成2000場里程碑。即使帶兵戰績彪炳，不過洪總常說，「當總教練不辛苦，是很痛苦！」、「能當選手就不要當教練，能當教練就不要當總教練。」可見職棒總教練難為，洪總成就更顯可貴。

台鋼目前戰績3勝5敗，領先墊底的悍將1場勝差，今天推出洋投後勁先發，強碰悍將土投黃保羅，台鋼打線開季以來表現低迷，團隊打擊率2成22、場均只得3分都是全聯盟最差，洋砲魔鷹又因左大腿拉傷預計休養3週，更是雪上加霜。

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