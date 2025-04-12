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射箭世界盃 反曲弓男、女團奪銅

2025/04/12 05:30

女團奪世界盃銅牌。（射箭協會提供）女團奪世界盃銅牌。（射箭協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊昨在射箭世界盃佛羅里達站，一舉收下反曲弓男、女團銅牌，另外複合弓好手陳界綸闖最終4強，有望再為台灣增添獎牌。

男團奪世界盃銅牌。（射箭協會提供）男團奪世界盃銅牌。（射箭協會提供）

台灣隊這次反曲弓男團以巴黎奧運國手湯智鈞、戴宇軒攜手蘇于洋，女團則由巴黎奧運選手邱意晴帶領兩位國際賽菜鳥許芯慈、李采璇出擊。

經驗不俗的3位男子選手個人排名賽表現卻失常，教練劉展明坦言，3人在台灣訓練時狀態不差，在排名賽失去準心，賽後花不少時間耳提面命，盼3人能在團體淘汰賽重新振作。蘇于洋、湯智鈞、戴宇軒淘汰賽接連射落義大利及第2種子德國，可惜4強經加射不敵中國，3人很快收拾失利心情以5：1擊敗西班牙奪得銅牌。

女團由邱意晴領軍，許芯慈、李采璇初生之犢不畏虎，3人攜手連勝土耳其、德國，雖4強不敵美國，仍在銅牌戰打敗西班牙，再替台灣摘銅。

複合弓方面，個人淘汰賽每位選手比15箭，陳界綸狀況絕佳，3場僅2支9分箭，其他43支都10分，他連續打敗香港選手、泰國選手及隊友張正韋，躋身4強。至於張正韋雖無緣獎牌戰，不過他在32強射落世界排名第1的荷蘭「完美先生」施洛瑟，技驚四座。

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