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灰狼鬥倒灰熊 勇士得利西部第6

2025/04/12 05:30

愛德華茲（左）轟下44分，率灰狼擊敗灰熊。（路透）愛德華茲（左）轟下44分，率灰狼擊敗灰熊。（路透）

3隊戰績

皆47勝33負

〔記者粘藐云／綜合報導〕灰狼昨克服上半場落後，第3節猛灌52分，締造隊史紀錄和聯盟本季單節得分新高，加上當家一哥愛德華茲轟下44分，率隊以141：125擊敗灰熊。目前灰狼、灰熊和勇士戰績同為47勝33負，比較對戰後，反倒是勇士上升到西部第6。

西部第4到8名還在大亂鬥中，賽前分別位居第6、第8的灰熊和灰狼昨正面交鋒，上半場兩隊一路拉鋸，灰熊兩節打完暫時以72：67小幅領先。易籃後戰況風雲變色，灰狼進攻大爆發，團隊單節轟下52分，創下隊史和聯盟本季新高，奠定勝基。

愛德華茲轟44分︰

被我碰上都倒楣

灰狼團隊命中率55.2%，愛德華茲繳出全場最高分，藍道貢獻31分、10籃板。贏下季後賽爭奪戰的關鍵一役，愛德華茲說：「我感覺今晚就是場非贏不可的比賽，而我一旦開始有這種感覺，誰被我碰上都倒楣。」他能如此信心滿滿並非沒原因，他近4戰場均33.6分、5.8籃板，命中率突破5成，手感相當好。灰熊方面，莫蘭特繳全隊最高36分、6助攻，巴恩28分次之。

此戰結束後，西部排名又有新變化，勇士上升到第6，灰熊和灰狼分別位居第7、8名，灣區大軍成為得利的一方。勇士若想擺脫附加賽得自立自強，他們例行賽最後兩場碰上拓荒者、快艇，兩戰全勝基本上保底西部第6；目前他們和第4的金塊、第5的快艇都僅1場勝差，倘若這兩隊最後兩場例行賽輸球，勇士的排名還可望再往上衝。

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