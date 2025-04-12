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劉俊緯良性競爭 張政禹攻擊加溫

2025/04/12 05:30

張政禹（記者陳逸寬攝）張政禹（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍張政禹和劉俊緯今年在游擊區競爭白熱化，2人昨本季首度同場先發，雖然被劉俊緯擠到三壘，張政禹連續3場敲安，外帶本季首分打點，發揮世界12強冠軍國手的實力。

張政禹暌違3年擔任先發三壘，原因是跟劉俊緯的打擊手感都不錯，昨賽前2人在游擊繳出6隊最優異的4成打擊率。首局張政禹就靠滾地球送回首分打點，助隊攻下3分大局，4、6局上再敲安，單場5支2，同場先發的游擊手劉俊緯則是4支0。

今年開季前2戰張政禹擔任先發游擊沒敲安，輪到劉俊緯接替連3場先發狂敲6安，本週龍隊作客洲際，張政禹才重返游擊，9日貢獻首次猛打賞，他說，「前2場沒有打到球太急了，克魯茲和丘教練（丘昌榮）都有提醒要慢下來。」

跟2023年選秀第一指名劉俊緯的激烈競爭，張政禹坦言，畢竟對方打得不錯，教練團也有給心理建設，要他別氣餒，「我覺得這是良性競爭，對球隊有幫助都滿好的。」

張政禹過去單季最多出賽僅82場，每年都會遇上選秀順位比他高的游擊競爭者。經過世界12強的歷練，他表示，會希望能表現更好，「但不要做超出能力範圍的事情。」

葉總指出，張政禹運動能力很強，不要說守三壘，他守二壘也不會比其他選手還要差，「我們希望利用他這一點，讓他在各個守位帶給球隊最大幫助。」

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