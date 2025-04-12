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德保拉對猿20勝 平野嘆美中不足

2025/04/12 05:30

德保拉（記者陳志曲攝）德保拉（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟昨在桃園火力全開，先發打線棒棒開花狂敲20支安打，以15：4輕取樂天桃猿，本季客場首勝開張並拉出6連勝。德保拉（見圖，記者陳志曲攝）雖成為史上第3位生涯對樂天拿到20勝的洋投，本季出賽3場卻有2場內容不理想，讓中信總教練平野惠一覺得美中不足。

兄弟狂敲20安 15：4大勝

樂天1局下雖在林立2分彈帶動下以3：0先馳得點，中信2局上立刻靠江坤宇二壘安打、詹子賢高飛犧牲打扳平，3局上再靠王政順安打、江坤宇高飛犧牲打以5：3首次超前，4局上又靠宋晟睿、許基宏聯手打下3分以8：3拉開比數，6局上以7支安打配合保送與失誤，單局猛攻11人次灌進7分，把領先擴大到15：3。

平野指出，雖是首次面對樂天洋投波賽樂，但賽前設定的攻擊策略非常好，前幾場有好幾次得分較少靠投手贏下比賽，野手一定會有「今天換我」的強烈想法，努力多打些分數讓投手比較輕鬆，最滿意是1局下雖丟3分，2局上打線立刻把分數追平，成為這場最重要的轉捩點，「今天能打這麼多安打，得到這麼多分，真的是太好了！」

德保拉於6局下無人出局滿壘時被換掉，雖成為繼羅力、伍鐸後第3位生涯對樂天拿到20勝的洋投，本季出賽3場已有2場先發投不滿6局、被打10支安打、責失4分，平野表示，原本計畫讓先發投手投到第7局，沒想到6局下就必須派牛棚接手，「這場的內容好不好，相信不用教練講，他自己心裡知道。」

樂天的亮點在9局上，余德龍生涯第5次以投手出賽，各只用1球就解決黃韋盛、江坤宇，因為楊祥禾擊出二壘安打後搶攻三壘失敗，雖挨1安有1保送，僅用9球投1局無失分，他前次登板2023年9月29日，地點也在桃園，也投1局無失分。

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