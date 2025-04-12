晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

黃恩賜扛終結者 最怕「心臟病」

2025/04/12 05:30

黃恩賜（記者陳志曲攝）黃恩賜（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕中信兄弟因應吳俊偉右手肘發炎適趕不上開季、呂彥青側腹拉傷下二軍休養，本週把終結者交給黃恩賜，他雖交出連續2場出賽都拿救援成功的好表現，卻感觸良多地笑說：「不知道哪天會心臟病，以前的終結者真的都好厲害。」

黃恩賜過去只有5場投最後一任，今年前3場都是中繼，本週出賽2場轉為後援，他表示，只要教練交付任務就努力完成，雖然以前沒當過終結者，上場就帶著投手教練王建民交代的心態，「最重要是如何不讓對手得分，並解決最後3個人，我就專注在那3個出局數，不會給自己太多壓力。」

黃恩賜指出，以前主要擔任先發，轉任牛棚主要負責第7、8局，不管教練交付什麼任務，他就盡力去完成，第1次接到關門任務一度沒有自信，上場時全身都在發抖，「只要自己上去，不要再讓別人熱身，救援是火不能帶上去，水一定要帶滿，最好把水全部灑完，而且不能帶錯帶成油。」黃恩賜認為，投第9局的壓力真的很大，第2次上場就比較放鬆，努力了解並享受那個壓力。

總教練平野惠一表示，黃恩賜去年在二軍很努力克服傷勢，直到季末終於有機會上來，季後代表台灣打12強賽的經驗對他很重要，「我有看到他在二軍很不甘心的時期，看到他回到一軍的表現，我很感動，希望他愈來愈有自信，把現在的好狀態保持下去。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中