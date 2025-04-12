黃恩賜扛終結者 最怕「心臟病」

黃恩賜（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕中信兄弟因應吳俊偉右手肘發炎適趕不上開季、呂彥青側腹拉傷下二軍休養，本週把終結者交給黃恩賜，他雖交出連續2場出賽都拿救援成功的好表現，卻感觸良多地笑說：「不知道哪天會心臟病，以前的終結者真的都好厲害。」

黃恩賜過去只有5場投最後一任，今年前3場都是中繼，本週出賽2場轉為後援，他表示，只要教練交付任務就努力完成，雖然以前沒當過終結者，上場就帶著投手教練王建民交代的心態，「最重要是如何不讓對手得分，並解決最後3個人，我就專注在那3個出局數，不會給自己太多壓力。」

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黃恩賜指出，以前主要擔任先發，轉任牛棚主要負責第7、8局，不管教練交付什麼任務，他就盡力去完成，第1次接到關門任務一度沒有自信，上場時全身都在發抖，「只要自己上去，不要再讓別人熱身，救援是火不能帶上去，水一定要帶滿，最好把水全部灑完，而且不能帶錯帶成油。」黃恩賜認為，投第9局的壓力真的很大，第2次上場就比較放鬆，努力了解並享受那個壓力。

總教練平野惠一表示，黃恩賜去年在二軍很努力克服傷勢，直到季末終於有機會上來，季後代表台灣打12強賽的經驗對他很重要，「我有看到他在二軍很不甘心的時期，看到他回到一軍的表現，我很感動，希望他愈來愈有自信，把現在的好狀態保持下去。」

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