晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

牙籤俠7局制霸 兄弟躍榜首

2025/04/13 05:30

黃博多（記者陳志曲攝）黃博多（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕中信兄弟新洋投「牙籤俠」黃博多表現威風八面，昨對樂天桃猿先發7局用96球只被敲1安無失分，拿下本季第2勝和單場MVP，最終兄弟就以3：2扳倒樂天豪取7連勝，目前戰績8勝3敗躍居全聯盟第一，兄弟總教練平野惠一盛讚，黃博多表現完美無可挑剔。

中信勝桃猿 豪取7連勝

黃博多前6局都未被敲安，直到7局下一出局後才被林子偉敲二壘安打，挑戰無安打比賽破功，隨後穩住陣腳投滿7局力保不失，帶著3分領先優勢退場，樂天在8局下追回2分，兄弟靠新任守護神黃恩賜投後1局順利關門守住勝利。

林子偉7局敲破無安打

黃博多說，其實他沒有特別追求無安打比賽，第7局登板只想著完成投球任務，那一球林子偉打得很棒，是可敬的對手，感謝團隊對他的信任與支持。

黃博多咬牙籤 招牌動作

黃博多無時無刻咬著牙籤，來台已成為個人招牌，他解釋，嘴裡咬或嚼東西能舒緩心情，讓自己冷靜一下，小時候在墨西哥家人也都有咬牙籤的習慣，「原本我是嚼菸草，後來改嚼口香糖，但不喜歡吐口水，就改咬寶特瓶的塑膠片，兩年前才開始咬牙籤，習慣維持至今。」

黃博多昨飆4K，累計20K暫居聯盟榜首，他表示，其實自己並非三振型投手，而是積極攻擊好球帶，讓打者快速出局，這樣才能投更長局數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中