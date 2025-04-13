牙籤俠7局制霸 兄弟躍榜首

黃博多（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕中信兄弟新洋投「牙籤俠」黃博多表現威風八面，昨對樂天桃猿先發7局用96球只被敲1安無失分，拿下本季第2勝和單場MVP，最終兄弟就以3：2扳倒樂天豪取7連勝，目前戰績8勝3敗躍居全聯盟第一，兄弟總教練平野惠一盛讚，黃博多表現完美無可挑剔。

中信勝桃猿 豪取7連勝

黃博多前6局都未被敲安，直到7局下一出局後才被林子偉敲二壘安打，挑戰無安打比賽破功，隨後穩住陣腳投滿7局力保不失，帶著3分領先優勢退場，樂天在8局下追回2分，兄弟靠新任守護神黃恩賜投後1局順利關門守住勝利。

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林子偉7局敲破無安打

黃博多說，其實他沒有特別追求無安打比賽，第7局登板只想著完成投球任務，那一球林子偉打得很棒，是可敬的對手，感謝團隊對他的信任與支持。

黃博多咬牙籤 招牌動作

黃博多無時無刻咬著牙籤，來台已成為個人招牌，他解釋，嘴裡咬或嚼東西能舒緩心情，讓自己冷靜一下，小時候在墨西哥家人也都有咬牙籤的習慣，「原本我是嚼菸草，後來改嚼口香糖，但不喜歡吐口水，就改咬寶特瓶的塑膠片，兩年前才開始咬牙籤，習慣維持至今。」

黃博多昨飆4K，累計20K暫居聯盟榜首，他表示，其實自己並非三振型投手，而是積極攻擊好球帶，讓打者快速出局，這樣才能投更長局數。

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