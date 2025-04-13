吳東霖批網協補助款未入帳 鄭世忠︰下週撥付

吳東霖痛批網球協會前年補助款仍未入帳，為奧運設立的「黃金計畫」，卻把最有機會參與選手排除在外。（資料照）

〔記者梁偉銘／台北報導〕亞運男網國手吳東霖痛批網球協會，包括前年補助款仍未入帳，為奧運設立的「黃金計畫」，卻把最有機會參與選手排除在外等缺失，體育署長鄭世忠回應，補助款下週撥付，黃金計畫3.0的網球分級第2版已修正補強。

砲轟黃金計畫名單

令人可笑

吳東霖昨於社群平台發出逾千字長文，提到2023年申請的補助款拖到今年4月還沒下來，「感受到更多的是公權力的傲慢、推卸責任以及對選手，教練，甚至是整個環境的不尊重。」並砲轟黃金計畫名單「令人可笑」，「把現今最有參加奧運機會的一位選手排除在外，一位放在最低層級，破例參考前屆亞運成績卻也竟然可以將另一位金牌選手排除在外。」甚至「精英優秀潛力計畫」沒通知選手，突然設立世界排名門檻，「將近20位以上選手搞到失業。」

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體育署經查112、113年度精英優秀潛力計畫補助款，第1期款均已撥付，第2期款網協得等「全部原始憑證」收集完整後，辦理報部核結審核無誤才能撥款。由於部分選手核銷單據尚未完備，為及早撥款並避免彼此影響，鄭世忠指示業務及主計單位協助，同意網協採分批核銷，「已提供完整單據的選手，下週內將可撥付第2期款。」

體育署︰

第2版已修正補強

此外，體育署為協助網球選手爭取奧運門票，2023年起納入黃金計劃經費補助，去年11月國訓中心召開專家委員會議，完成第1版進退場資格規定公告實施，把杭州亞運金、銀牌成績納入考量。「後來盧彥勳等人建議以世界排名為主，而非與其矛盾的亞運雙打，免得排名較高選手產生不公平的被剝奪感。」鄭世忠表示，去年12月第2版進退場規定公告實施，由於同時依第1版落日條款及第2版受理申請，未能釐清說明造成爭議，「我已要求國訓廢止第1版，改以奧運培訓與潛優計劃取代。」

協會應事先與選手討論

鄭世忠認為，近來許多爭議，核心問題在於協會研訂制度及措施，事前未與涉及權益利害關係者充分討論，包括遴選國手、經費補助及後勤支援等，這正是運動部成立進行特團改革關鍵重點，即以運動員權益為優先，建立協會良善治理文化，「不論足協或網協，都要儘早將心態做大幅度轉變！沒有選手，就沒有協會存在的必要！」

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