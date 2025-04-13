晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

吳東霖批網協補助款未入帳 鄭世忠︰下週撥付

2025/04/13 05:30

吳東霖痛批網球協會前年補助款仍未入帳，為奧運設立的「黃金計畫」，卻把最有機會參與選手排除在外。（資料照）吳東霖痛批網球協會前年補助款仍未入帳，為奧運設立的「黃金計畫」，卻把最有機會參與選手排除在外。（資料照）

〔記者梁偉銘／台北報導〕亞運男網國手吳東霖痛批網球協會，包括前年補助款仍未入帳，為奧運設立的「黃金計畫」，卻把最有機會參與選手排除在外等缺失，體育署長鄭世忠回應，補助款下週撥付，黃金計畫3.0的網球分級第2版已修正補強。

砲轟黃金計畫名單

令人可笑

吳東霖昨於社群平台發出逾千字長文，提到2023年申請的補助款拖到今年4月還沒下來，「感受到更多的是公權力的傲慢、推卸責任以及對選手，教練，甚至是整個環境的不尊重。」並砲轟黃金計畫名單「令人可笑」，「把現今最有參加奧運機會的一位選手排除在外，一位放在最低層級，破例參考前屆亞運成績卻也竟然可以將另一位金牌選手排除在外。」甚至「精英優秀潛力計畫」沒通知選手，突然設立世界排名門檻，「將近20位以上選手搞到失業。」

體育署經查112、113年度精英優秀潛力計畫補助款，第1期款均已撥付，第2期款網協得等「全部原始憑證」收集完整後，辦理報部核結審核無誤才能撥款。由於部分選手核銷單據尚未完備，為及早撥款並避免彼此影響，鄭世忠指示業務及主計單位協助，同意網協採分批核銷，「已提供完整單據的選手，下週內將可撥付第2期款。」

體育署︰

第2版已修正補強

此外，體育署為協助網球選手爭取奧運門票，2023年起納入黃金計劃經費補助，去年11月國訓中心召開專家委員會議，完成第1版進退場資格規定公告實施，把杭州亞運金、銀牌成績納入考量。「後來盧彥勳等人建議以世界排名為主，而非與其矛盾的亞運雙打，免得排名較高選手產生不公平的被剝奪感。」鄭世忠表示，去年12月第2版進退場規定公告實施，由於同時依第1版落日條款及第2版受理申請，未能釐清說明造成爭議，「我已要求國訓廢止第1版，改以奧運培訓與潛優計劃取代。」

協會應事先與選手討論

鄭世忠認為，近來許多爭議，核心問題在於協會研訂制度及措施，事前未與涉及權益利害關係者充分討論，包括遴選國手、經費補助及後勤支援等，這正是運動部成立進行特團改革關鍵重點，即以運動員權益為優先，建立協會良善治理文化，「不論足協或網協，都要儘早將心態做大幅度轉變！沒有選手，就沒有協會存在的必要！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中