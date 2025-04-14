TPBL》國王手感「豪」冷 遭雲豹獵殺

高錦瑋（右）進帳17分，為雲豹第2高。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕桃園雲豹昨作客新莊體育館，團隊防守表現亮眼，讓龍頭新北國王當家球星林書豪15投0中、只靠罰球拿3分，終場87：68收下3連勝，戰績12勝15敗取代台北戰神站上聯盟第5名。

克羅馬（右）奪27分，率雲豹3連勝，反觀對手林書豪（左）手感低迷，僅靠罰球拿下3分。（記者陳逸寬攝）

雲豹昨上半場進攻狀況低迷，團隊命中率僅24.4%，打完前兩節陷入28：38落後，不過易籃後重整旗鼓，第3節多點開花，末節開始前追到51平手，決勝節開局靠克羅馬領軍拉出12：0的高潮，一度領先19分，成功斬斷國王8連勝。

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克羅馬飆27分 雲豹攻上第5

雲豹先發5人得分都超過雙位數，克羅馬繳出27分、6籃板、7助攻、6抄截全方位表現，威廉斯與高錦瑋各有17分進帳，林信寬與王皓吉都拿10分。

雲豹主帥查爾斯肯定團隊打出本季最佳的防守表現，「我們防守端從第一節到比賽結束都很出色，下半場也找到進攻的節奏與信心，全員團結拚到最後一刻。」

林書豪只拿3分 國王命中率僅3成

林書豪前役因背部傷勢缺陣，昨雖回歸先發但手感冰冷，15投0中只得3分，另有11籃板、6助攻、3抄截，他坦言，單就投籃方面而言，昨晚可能是生涯表現最差的一役，也盛讚對手林信寬的嚴防，「他這場表現200分。」

國王昨團隊命中率僅30.4%，得分寫下本季新低，兩位主力後衛林書緯與李愷諺高掛免戰牌，曼尼高拿下全隊最高19分、16籃板。總教練萊恩指出，團隊出現28次失誤，對手藉失誤拿下41分，確實很難贏球。

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