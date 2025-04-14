TPBL》海神擺平戰神 止敗守住老3

邱子軒（右）拿17分，幫助海神守住第3。（TPBL提供）

邱子軒連3戰 雙位數得分

〔記者吳孟儒／台北報導〕高雄海神昨靠著邱子軒17分、4籃板、4助攻、4抄截的全能表現，加上團隊共6人得分達雙位數，最終以96：76擺平台北戰神，結束3連敗，也守住在TPBL第3名位置。

海神一路保持領先，下半場最大差距達20分，勝負提前定調，威勝21分、19籃板，胡瓏貿15分、7籃板、5助攻，克雷格11分，蘇文儒和于煥亞各10分。

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不只團隊進攻火力兇猛，海神的防守也將戰神投籃命中率限縮在33.3％，還逼出21次失誤，讓總教練費雪很滿意，他也力讚球員攻防兩端都做得很好，82.4％的罰球命中率更是可圈可點，「這是爭取季後賽資格的重要一勝。」

其實海神近期的客場之旅走得顛簸，排名卡位戰一度陷入危機，昨天拿到近7戰的第2勝，以16勝15負獨居第3，但也只領先中信特攻0.5場。費雪強調，接下來每一場仍得步步為營。

連3場都有雙位數得分進帳的邱子軒，是海神觸底反彈的關鍵人物，他表示，季中傷癒回歸後慢慢提升狀態，也會透過自主訓練加強，因此當機會來了也得好好把握。

戰神洋將莫爾曼21分、13籃板最佳，但本土表現乏善可陳，5人得分合計只有25分，無緣2連勝。

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