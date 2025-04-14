PLG》張鎮衙完美封關 勇士5連勝

張鎮衙（左）繳出18分，勇士5連勝封關。（勇士提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕張鎮衙昨在PLG第5季例行賽封關戰把握機會，替補繳出18分、9籃板與3次助攻，助台北富邦勇士101：83擊敗高雄鋼鐵人，5連勝收尾。

「謝謝林志傑等隊友一直鼓勵，讓我逐漸找回手感和狀態。」第3季選秀狀元張鎮衙轉戰勇士，持續學習適應成長，這位身高195公分前鋒替補24分鐘，11投7中、包括三分球5投2中，火力全隊僅次洋將威希，他說，「一步一步慢慢來，職業生涯要把眼光看長遠，並努力訓練把成果展現出來。雖然這個賽季有幾場沒打好，我和隊友都對季後賽很有信心。」

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身手全能的艾賽亞在高雄中學體育館大殺四方，前2節繳出27分、10籃板及7助攻的準大三元，率鋼鐵人上半場49：48領先。易籃後張鎮衙挺身而出，兩記三分彈破網，搭配威希、沃特斯等長人強襲禁區，勇士發動31：17猛攻，第3節結束取得13分領先，第4節雙方都讓洋將休兵改用本土，勇士力保優勢不失，終以18分之差出線。

鋼鐵人2勝22負 PLG史上最差

季後賽4月24日將在台北和平籃球館開打，由戰績排名第2的勇士主場迎戰第3的台鋼獵鷹，採5戰3勝制，爭取總冠軍戰門票。吞下4連敗的鋼鐵人早遭淘汰，本季戰績2勝22負、勝率還不及1成，也是PLG史上最差。

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