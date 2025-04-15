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樂天球團力挺 曾豪駒掌經典賽兵符

2025/04/15 05:30

樂天桃猿一軍首席兼打擊教練曾豪駒將續掌明年3月經典賽台灣隊兵符。（資料照）樂天桃猿一軍首席兼打擊教練曾豪駒將續掌明年3月經典賽台灣隊兵符。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕昨中職聯盟和樂天桃猿球團幾乎同步公佈，由世界12強冠軍教頭、經典賽資格賽台灣隊總教練曾豪駒，續掌明年3月經典賽正賽兵符。樂天球團表達全力支持，中職則對樂天表示誠摯感謝。

樂天球團表示，能由球團內部教練團成員出任國家隊教練，球團深感榮幸，考量正值職棒球季期間，一軍首席兼打擊教練曾豪駒將持續以母隊教練團事務為優先，除參與國家隊相關會議及規劃外，維持球隊戰力穩定仍為首要任務。

曾豪駒低調 預計今回應

曾豪駒對於再掌台灣隊兵符，日前受訪時除表達正面意願外，也提及今年畢竟在母隊的職務內容不同，希望在對球隊造成影響最小的前提下進行相關工作。昨確定扛下重任後，曾豪駒選擇低調，預計今天將於大巨蛋賽事對外回應。

副領隊︰樂天球團事務優先

樂天副領隊沈鈺傑昨說：「感謝聯盟的配合，讓曾教練仍以樂天球團事務為優先。後續對於旅外選手的追蹤，由情蒐團隊出國執行觀察並統一彙整給曾總，曾總仍會留在球隊，不會出國。」

中職已著手籌組後勤團隊

中職聯盟表示，曾豪駒率軍拿下12強冠軍、取得經典賽資格，並擴大國家隊球員人才庫，與教練團、情蒐和後勤團隊建立高度默契與運作模式，聯盟因而邀請他再次掌軍，感謝樂天球團全力支持與協助。

聯盟透露，已著手籌組台灣隊後勤團隊，包含情蒐小組、教練群與數據分析支援人員，並與曾總保持聯繫，預計自4月底起啟動球員觀察與數據掌握等前期作業，5月起定期召開國家隊作業進度匯報，暫定明年1月中旬台灣隊集訓，最終球員名單將於2月初完成繳交與公布，持續備戰至2月底，迎接3月5日起世界棒球經典賽會內賽開打，共計將有20國參賽，台灣隊分在C組的對手，包括日本、南韓、澳洲和捷克，地點在東京巨蛋舉行。

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