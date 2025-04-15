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季後賽首輪對湖人 愛德華茲嗆聲必勝

2025/04/15 05:30

愛德華茲（法新社）愛德華茲（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕躲過被禁賽的愛德華茲昨轟43分，率領灰狼在封關戰以116：105擺平爵士，以西部第6名晉級季後賽，首輪將對上第3種子湖人，被外媒形容是「命運對決」。

灰狼擺平爵士 奪西部第6

灰狼與湖人本季特別有緣，除了在熱身賽就率先交手，開幕戰也碰頭，雙方在例行賽各取2勝平分秋色，如今又再季後賽首輪對上。對於即將遭遇湖人，愛德華茲霸氣地說：「我不在乎對手是誰，因為我們一定會拿下勝利。」

灰狼本季平均每百回合可攻下115.7分，排全聯盟第8，失分110.8分排第6，攻防表現都在水準之上，湖人教練瑞迪克也清楚對手很難纏，且近況不錯，希望能借重東契奇的能力和經驗，在季後賽更上層樓。

東契奇去年曾率領獨行俠在季後賽以4勝1負淘汰灰狼，當時他繳出32.4分、9.6籃板、8.2助攻、2.2抄截的全能數據，瑞迪克也認為徵詢東契奇的意見將會對湖人搶勝有一定的幫助，「對上特定球隊時，一定都會有不一樣的策略。」

東部首輪 尼克罕遇活塞

各隊排名隨著例行賽在昨天結束底定，東部季後賽首輪的焦點對決為尼克卯上活塞，這是雙方自1992年以來再度於季後賽交手，公鹿則連2年遭遇溜馬，魔術與老鷹在附加賽碰頭，公牛會對上熱火。

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