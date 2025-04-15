2聯盟拚人氣 TPBL許家瑜︰致力不同面向行銷

TPBL行銷經理許家瑜（許家瑜提供）

台灣籃壇去年夏天經歷動盪，版圖再度變動，台灣職業籃球大聯盟（TPBL）成立，P. LEAGUE+重回四隊規模，合併破局讓不少球迷大失所望，挽回流失的球迷成為兩聯盟行銷團隊最大課題。本報分別專訪TPBL行銷經理許家瑜與PLG行銷部經理郭芊圻，以行銷人員的角度觀察聯盟的挑戰以及期許。（記者盧養宣）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL由原T1聯盟4隊與原PLG聯盟3隊組成，被認為在擁有更多對戰組合下能有更多火花，只是萬事起頭難，新聯盟很多事情必須從頭開始。許家瑜坦言，TPBL成立之初對聯盟的個性如何設定苦思許久，希望能秉持重視球迷的精神，努力傾聽球迷的聲音，「我們一直以來都很在乎任何一則留言與回饋，並從中找到行銷施力點。」

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TPBL除陸續推出網路節目，也與國際轉播單位合作，進軍東南亞市場。許家瑜指出，團隊從成立以來致力於不同面向的行銷方式，包括網路節目、節慶行銷、球員故事等，在社群上也都有豐富內容，「除了希望讓球迷有感之外，也想讓球員看到聯盟的不一樣。」

推動網路節目、節慶行銷

聯盟在行銷上的瓶頸很大一部分來自球迷對台灣籃壇的紛擾感到灰心，許家瑜不諱言，「球迷失望之餘可能也在觀望，畢竟合併的話題很久了，期望愈高失望愈高，但我覺得這也不能怪他們，相信不只是我們，其他聯盟可能也遇到一樣的問題，但從業人員一定都很努力要讓市場更完善。」

創造話題引起球迷討論是行銷團隊的挑戰，也必須步步為營，TPBL日前在註冊大限前推出一支街訪球迷預測洋將去留的影片引起爭議。許家瑜指出，行銷團隊推出這支影片的原意是要讓球迷討論註冊大限的議題，「呈現手法有待商榷，經過這次的事件團隊也有所成長，未來面對相關話題在行銷上一定會更謹慎。」

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