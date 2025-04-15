2聯盟拚人氣 PLG郭芊圻︰目標培養新的球迷

PLG行銷經理郭芊圻（郭芊圻提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕PLG於2020年成立，隔年T1聯盟出現，去年夏天PLG三隊出走，讓PLG面臨危機，最後在台鋼獵鷹跳槽後重回四隊規模順利開打。對於去年的動盪，郭芊圻說，這是大家都不想看到的結果，台灣籃球整體熱度降低不少，但聯盟努力秉持立足台灣、放眼亞洲的精神，這一季與東亞超級籃球聯賽進行密切合作，她透露，領航猿本季東超主場場均票房5千人，排在所有球隊第2，僅次琉球黃金國王的7千人。

創造話題 吸引球迷目光

社群是行銷相當重要的一環，更被不少球迷戲稱是「主戰場」，PLG在社群上向來不缺話題，包括近期林志傑與領航猿一哥盧峻翔的世代對決，郭芊圻坦言，話題需要透過設計與創造，「有時候創造的話題不見得有辦法成立，但只要成立，就會變成球迷討論很重要的因素。」

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富邦勇士老將林志傑日前宣布再戰一季，居高不下的人氣持續為票房帶來影響力，郭芊圻不諱言，PLG成立時的其中一個目標就是「把以前看林志傑的球迷找回來」，希望讓過去在SBL時期曾見證「野獸」英姿的球迷重新喚回記憶。

只是林志傑總有一天會褪下戰袍，郭芊圻表示，另一重要目標就是培養新的球迷，「我們希望讓球迷覺得『哇，原來台灣籃球也可以這麼有趣啊』，希望積極培養這些球迷，但需要時間去耕耘。中職可以這麼成功，就是因為他們的球迷能一代接著一代。」

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