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獨家專訪》海盜給歸屬感 鄭宗哲大聯盟首秀淡定

2025/04/15 05:30

聽聞鄭宗哲上大聯盟後，不少台灣球迷都到海盜PNC主場找他簽名。（展逸國際企業提供）聽聞鄭宗哲上大聯盟後，不少台灣球迷都到海盜PNC主場找他簽名。（展逸國際企業提供）

專訪╱記者倪婉君

通往海盜主場的克萊門特橋，鄭宗哲在橋上和母親進行視訊。（展逸國際企業提供）通往海盜主場的克萊門特橋，鄭宗哲在橋上和母親進行視訊。（展逸國際企業提供）

23歲內野手鄭宗哲成為台灣第18人登上大聯盟的球員，在作客紅人賽前接受本報越洋電話專訪。（資料照，美聯社）23歲內野手鄭宗哲成為台灣第18人登上大聯盟的球員，在作客紅人賽前接受本報越洋電話專訪。（資料照，美聯社）

「這一群隊友，讓我覺得是一份子」

鄭宗哲（中）在海盜PNC主場和妻子Irene（左二）和英文老師（左一）合影。（展逸國際企業提供）鄭宗哲（中）在海盜PNC主場和妻子Irene（左二）和英文老師（左一）合影。（展逸國際企業提供）

不管是在妻子生日那天接到升上大聯盟電話，還是走在通往海盜主場的克萊門特橋跟母親視訊，23歲內野手鄭宗哲從台灣時間8日起已在寫台灣第18人的大聯盟日記，在作客紅人賽前接受本報越洋電話專訪，「就現在的我來說，我是很有自信的，這一群隊友，讓我覺得我是球隊的一份子。」

台灣時間4月10日在大聯盟初登場，鄭宗哲在海盜PNC主場大螢幕的模樣。（展逸國際企業提供）台灣時間4月10日在大聯盟初登場，鄭宗哲在海盜PNC主場大螢幕的模樣。（展逸國際企業提供）

與母分享克萊門特橋景致

來自屏東九如鄉的鄭宗哲，小學5年級時就曾跟母親說想打球，但直到國中才加入鶴聲青少棒展開正規棒球路。儘管起步較一般球員晚，但鄭宗哲在10日凌晨12點35分對紅雀擔任先發9棒游擊手，正式名列登上大聯盟出賽的台將史冊，而他在當地午場主場比賽的早上，忍不住跟母親分享克萊門特橋上看到的美好景致，「金色的橋，我覺得很漂亮，就跟她視訊，她也覺得很美，在台灣沒看過這樣的景色，還說有點後悔，沒有搭飛機來。」

初上陣只想怎麼贏下比賽

鄭宗哲穿上71號的海盜球衣出場，他表示其實不管是接到3A教頭通知升上大聯盟的電話，或是踏上球場進行生涯初出賽時，心情都頗為淡定，「接到電話後，我想的是要怎麼搭飛機，到3A球場收行李，都是如何解決問題」，而站上大聯盟舞台後，「只想著要怎麼把球打好，要怎麼贏下這場比賽。」

隊友和教練團都很歡迎他

「我的重心都沒有放在這是我的第一次，因為就跟春訓一樣，這些隊友也都一樣。」鄭宗哲分享初登場唯一稍微緊張的時刻，「（2局上）第1個滾地球來的時候，但接到傳出去後，感覺也還好，只是球場比較大，需要適應一下」。

教頭特別祝老婆生日快樂

其實最讓鄭宗哲暖心的是，隊友和教練團都很歡迎他，「雖然我是菜鳥，但隊友都很歡迎我，讓我在場上是自在、沒有壓力的。」他還舉例，在飯店外面遇到總教練薛爾頓時，對方不但跟自己說恭喜，還記得跟他身旁的妻子Irene說生日快樂，「他不需要做到那樣，讓我覺得他是非常棒的一個人。」

首安未出現但有信心面對

聽到過來人林子偉、張育成都認為「站穩大聯盟的關鍵在心理層面」時，鄭宗哲直言，不知道未來會如何，但現階段的自己很有自信。昨擔任海盜先發8棒游擊手，是鄭宗哲繼初登場後再次先發，並首次在大聯盟打滿全場，儘管生涯首安尚未出現，但經驗值持續上升，在結束客場3連戰後，他飛回匹茲堡準備主場7連戰，等在前方的都是新挑戰，但他有信心面對。

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