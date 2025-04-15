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大巨蛋紅利退燒？ 本週5戰是指標

2025/04/15 05:30

今、明兩天是中職首次於平日在大巨蛋安排賽事，主隊味全龍刻意安排本土王牌徐若熙打頭陣，考驗大巨蛋紅利是否退燒。（資料照）今、明兩天是中職首次於平日在大巨蛋安排賽事，主隊味全龍刻意安排本土王牌徐若熙打頭陣，考驗大巨蛋紅利是否退燒。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕統一獅上週末在大巨蛋3場主場平均11061人，創下中職在大巨蛋系列賽場均新低，今、明兩天是中職首次於平日在大巨蛋安排賽事，主隊味全龍刻意安排本土王牌徐若熙打頭陣，連同中信兄弟繼開幕週後於週末重回大巨蛋打3連戰，這5場賽事將是大巨蛋紅利是否退燒的觀察指標。

首次平日賽事

徐若熙打頭陣

中職今年打完前3週共33場賽事，進場總人數325314人比去年同期301472人增加8％，平均每場9858人比去年全季7684人增加28％，相較於去年第3週就首次出現觀眾不到4000人（去年4月10日天母3809人、澄清湖3580人） ，今年同期才首次出現觀眾不到5000人（4月8日澄清湖4604人、4月9日桃園4243人），都被視為今年票房將比去年提升的信號。

相較於各隊主場票房除桃園場均掉7％都有可觀成長，中職今年在大巨蛋打完5場平均18066人，比去年同期7場平均18884人小幅衰退，上週結合「雙獅會」的首、末場各10230人、9210人排中職大巨蛋票房倒數前兩名，3連戰平均11061人也超越去年樂天桃猿13134人改寫中職大巨蛋系列賽場均新低。

2大金控週末3連戰

考驗票房

中職去年雖有1場於週二在大巨蛋比賽，但那天9月17日是中秋節，今天是貨真價實的平日大巨蛋，徐若熙本季初登板的號召力可能比他能否拿勝投還受關注，對手樂天桃猿則推出頭號洋投威能帝先發對決；中信前次在大巨蛋對富邦悍將是3月30日，觀眾從開幕戰對統一40000人暴跌至17148人，週末3連戰又對富邦的票房同樣讓人好奇。

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