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徐若熙本季首秀 平日蛋苦吞敗

2025/04/16 05:30

桃猿林泓育打下全場唯一分數。（記者林正堃攝）桃猿林泓育打下全場唯一分數。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職昨天首次於平日在大巨蛋進行賽事，味全龍安排本土王牌徐若熙本季首次出賽，最快球速飆上156公里，交出6局失1分的優質先發，進場10108人卻創下中職攻蛋票房次低，味全因為打線屢攻不下以0：1敗給樂天桃猿，本季主場首嘗敗績，徐若熙也承擔本季首敗。

味全龍本土王牌徐若熙本季首次出賽，最快球速飆上156公里，交出6局失1分的優質先發，但吞下首敗。（記者林正堃攝）味全龍本土王牌徐若熙本季首次出賽，最快球速飆上156公里，交出6局失1分的優質先發，但吞下首敗。（記者林正堃攝）

6局僅失1分 飆156km

「龍之子」徐若熙用88球投6局，送出7次三振無四死球，被打5支安打有3支集中在4局上，被陳晨威、林子偉、林泓育相繼敲安失分，他表示，那局雖被打3支安打，當下卻沒有多想，只專注在如何解決下1名打者，不會在意球季首場出賽就承擔敗投，因為打者不一定每天狀況都很好。

味全1分輸猿 主場首敗

徐若熙指出，雖然延後半個月才上一軍，上場時的心情卻很平靜，畢竟賽季還很長，他只是慢一點上來，這場各方面都很順利，但沒有特別注意球速，賽後手臂沒有痠痛一切正常，最滿意是生涯首次開季第1場出賽就投滿6局，「這是先發投手應該做到的。」樂天先發投手威能帝用104球才投完6局，但他只被敲4安飆6K無失分，獲選單場MVP。

10108人創攻蛋票房次低

中職去年在週一至週四各有1場比賽在大巨蛋舉行，分別安排在清明連假、中秋連假期間，昨天週二非假日是中職首場「平日蛋」，觀眾10108人在中職累計44場大巨蛋賽事只比4月11日9210人多；味全已在大巨蛋安排11場賽事，這場創下隊史攻蛋票房新低，場均失守2萬人跌至19939人。

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