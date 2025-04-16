生子後打擊大爆發 郭天信︰不要舒服我

郭天信（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍外野手郭天信開季前10場擊出14支安打追平生涯最佳成績，昨役首打席就把連續安打場次推進到10場，打擊率0.381僅次於林立0.396暫居聯盟第2，他雖苦笑拜託「不要舒服我」，卻也認為，除了季前赴美學習發力方式展現效果，有小孩後讓他的步調變慢，心態也更穩定。

連10場敲安打

打擊率聯盟第2

郭天信去年前10場只有6安、打擊率僅0.189，今年兩項成績都翻倍，他指出，以前一味追求「好還要更好」，卻沒去思考該怎麼做才能更好，1月在龍隊安排下去美國Driveline訓練基地，雖然時間不長仍學到發力方式，結合球隊的運科資源讓擊球初速與角度都往好的方向走。

請繼續往下閱讀...

生活步調變慢

更懂得思考

郭天信認為，去年9月兒子誕生，讓他的生活步調變慢，但更懂得用腦袋，今年雖大多打第2棒和第9棒，想法卻與過去很想打前段棒次不同，「好像有個結突然打開了，面對比賽的想法變得更穩定，不管在哪個角色、什麼棒次，可以幫助球隊最重要。」

喜逢25歲生日 用安打慶祝

昨是郭天信25歲生日，首打席就用安打慶祝，進職棒才5年已經4次在生日當天出賽，對手很巧都是樂天桃猿，2021-23年合計10打數3安打含1轟，去年適逢週一沒有比賽，最有印象是2022年與同為壽星的朱承洋投打對決，「我們生日同一天，他的球不好打。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法