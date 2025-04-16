避談續任經典賽教頭 曾豪駒：選訓會議後再說

曾豪駒（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕樂天桃猿前天宣布支持曾豪駒續任經典賽台灣隊總教練，中華職棒聯盟立即感謝樂天球團全力協助，昨隨隊到大巨蛋比賽的「主角」曾豪駒卻非常低調，不願對備戰明年經典賽表示意見，強調要等選訓會議決議後再談規劃。

全部確定後 再做下步決策

曾豪駒現任樂天一軍首席兼打擊教練，他指出，感謝球團的全力支持與中職會長蔡其昌的信賴，目前尚未收到選訓會議何時召開的訊息，現在先把心力放在母隊樂天，目標就是全力幫助球隊拿出好成績。

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第6屆經典賽將於明年3月開打，曾豪駒表示，國際賽一直以來都是很大的挑戰，每支球隊都很強，不管碰到什麼狀況，都要把該做的事情做好，因為還沒接到正式通知，續任國家隊總教練後是否安排出國行程探視旅外球員，等全部確定再做下一步決策。

明年1月集訓 2月公布名單

不過中職聯盟前天聲明中卻已出現曾豪駒的「明確需求」，除了預計4月底啟動國家隊後勤相關運作，5月起召開國家隊資訊的匯報，每月召開至國家隊集訓名單出爐，「曾總教練也提出提早展開集訓的需求，以便讓入選集訓名單的球員提早進入備戰狀態」。台灣隊集訓暫定明年1月中旬啟動，球員最終名單預計2月初完成繳交與公布，球員也會隨國家隊集訓到2月底。

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