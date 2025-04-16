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台裔第一人陳凱玲進軍WNBA 籃協︰爭取加入台灣隊

2025/04/16 05:30

陳凱玲（右）昨在WNBA選秀會第3輪被金州女武神隊挑中，成為第一位進軍WNBA的台裔球員。（美聯社）陳凱玲（右）昨在WNBA選秀會第3輪被金州女武神隊挑中，成為第一位進軍WNBA的台裔球員。（美聯社）

第3輪被金州女武神挑中

〔記者吳孟儒／綜合報導〕效力NCAA康乃狄克大學的後衛陳凱玲（Kaitlyn Chen），昨在WNBA選秀會第3輪第5順位被金州女武神隊挑中，成為第一位進軍WNBA的台裔球員。

獲NCAA女籃冠軍寫紀錄

身高175公分的雙能衛陳凱玲，過去就讀常春藤名校普林斯頓大學時，3度榮膺常春藤聯盟錦標賽最傑出球員，本季轉戰康乃狄克大學，例行賽打滿40場，繳出場均6.9分、3.4助攻，並在NCAA一級女籃決賽助隊高捧隊史第12冠，她也成為史上首位奪得NCAA女籃冠軍的台裔球員。

陳凱玲挾著冠軍光環投入WNBA選秀，美媒在選前也給予不錯的評價，稱讚她做為球隊指揮官，擁有好的決策能力，在場上能掌控節奏、幫助隊友，是一名被外界低估的球員。

陳凱玲昨在選秀會被唱名時，現場歡聲雷動，ESPN、WNBA官方社群都分享當下的慶祝瞬間，她笑說，這一刻實在太不真實，也很不可思議，因為自己原本是來看隊友布耶克絲被哪隊選到。

布耶克絲是今年狀元呼聲最高的球員，最後也被達拉斯飛馬以第1順位挑中。

至於陳凱玲的另名隊友葛里芬在第3輪第12順位被明尼蘇達山貓選進，康乃狄克本屆選秀會共有3名球員雀屏中選。

7歲取得台灣護照 徵召不佔歸化名額

值得一提的是，陳凱玲的父母都是台灣移民，她也曾透露在7歲時就取得了台灣護照，未來台灣女籃若徵召她，將不佔歸化名額可以本土球員身分出戰。對此，籃協副秘書長張承中表示：「會密切聯繫，全力爭取。」

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