桌球世界盃》林昀儒過頭關 今戰好友

林昀儒（取自WTT官網）

奧恰洛夫約練球先作罷

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒昨在澳門世界盃桌球賽男單小組賽首戰，以直落四輕取地主小將陳梓賢，今天將和德國老將奧恰洛夫正面對決，力拚分組第一及16強門票。

兩度奪下奧運男單銅牌的奧恰洛夫和林昀儒私交甚篤，抵達澳門第一天就邀請小林和他一起練球，沒想到兩人小組賽抽到同組，也只能相視一笑，約好的練球只得作罷。

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巧的是，奧恰洛夫首戰也以4：0完封陳梓賢，且和林昀儒失分都是18分，今天的對決也形成PK盤。教練王翊澤表示，其實這兩年世界盃的賽制滿好的，1分都不能亂打，也增加比賽的懸疑性和可看性。不過，這種賽制對後面出場的選手，無形中也造成壓力，例如，奧恰洛夫首戰以直落四獲勝，林昀儒昨天對上陳梓賢就面臨1局都不能丟的壓力，還好小林發揮正常，比賽中調整得也很快。

雖然今天要和好友奧恰洛夫上演殘酷的對決，但王翊澤表示，「雙方還是會全力以赴，不留遺憾，目標就是先搶下3局。」

鄭怡靜擊退南韓金娜英

台灣一姐鄭怡靜昨在女單小組賽首役也以4：0擊退19歲南韓新星金娜英，由於金娜英首戰以1：3不敵泰國女將莎薇塔布特，今天鄭怡靜對上莎薇塔布特，只要拿下2局就能以得局數優勢搶下分組第一挺進16強。

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