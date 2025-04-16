晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

桌球世界盃》林昀儒過頭關 今戰好友

2025/04/16 05:30

林昀儒（取自WTT官網）林昀儒（取自WTT官網）

奧恰洛夫約練球先作罷

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒昨在澳門世界盃桌球賽男單小組賽首戰，以直落四輕取地主小將陳梓賢，今天將和德國老將奧恰洛夫正面對決，力拚分組第一及16強門票。

兩度奪下奧運男單銅牌的奧恰洛夫和林昀儒私交甚篤，抵達澳門第一天就邀請小林和他一起練球，沒想到兩人小組賽抽到同組，也只能相視一笑，約好的練球只得作罷。

巧的是，奧恰洛夫首戰也以4：0完封陳梓賢，且和林昀儒失分都是18分，今天的對決也形成PK盤。教練王翊澤表示，其實這兩年世界盃的賽制滿好的，1分都不能亂打，也增加比賽的懸疑性和可看性。不過，這種賽制對後面出場的選手，無形中也造成壓力，例如，奧恰洛夫首戰以直落四獲勝，林昀儒昨天對上陳梓賢就面臨1局都不能丟的壓力，還好小林發揮正常，比賽中調整得也很快。

雖然今天要和好友奧恰洛夫上演殘酷的對決，但王翊澤表示，「雙方還是會全力以赴，不留遺憾，目標就是先搶下3局。」

鄭怡靜擊退南韓金娜英

台灣一姐鄭怡靜昨在女單小組賽首役也以4：0擊退19歲南韓新星金娜英，由於金娜英首戰以1：3不敵泰國女將莎薇塔布特，今天鄭怡靜對上莎薇塔布特，只要拿下2局就能以得局數優勢搶下分組第一挺進16強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中