客製化黃金計畫 鄭世忠︰選手、協會雙贏

鄭世忠（體育署提供）

記者梁偉銘／專訪

網球國手吳東霖日前痛批網球協會疏失，體育署長鄭世忠當機立斷，改採「黃金計畫」3.0的網球分級第2版，並廢止國家訓練中心推出並行的第1版，他昨受訪時再度強調：「以運動員權益為優先考量！」希望黃金計畫創造彈性及客製化，以利選手和協會雙贏。

線上核銷最快年底使用

包括吳東霖在內多名職網名將指控，2023年「精英優秀潛力計畫」補助款拖到今年遲未撥付，問題就出在部分選手核銷單據尚未完備，儘管體育署出面要求分批處理、盡快撥款，預計本週即將入帳，但為避免重蹈覆轍，鄭世忠已在上月請國訓中心開發「線上核銷」系統，方便出國征戰的選手直接上傳單據，不用再拖到回國再統一整理，「這相當簡便省事，對選手和教練來說是福音，希望最快年底就能使用。」

請繼續往下閱讀...

澄清協會並未從中獲得好處

鄭世忠解釋，外界或許誤解單項協會能從黃金計畫獲得好處，但政府補助款得全部用於選手，協會無法收取任何行政管理費，只能算是「過路財神」，「其實錢越多協會壓力反而越大，根本吃力不討好，往後線上核銷系統應該能減輕負擔。」

支持選手自行選擇合適團隊

如今依盧彥勳等專家建議，從善如流推出黃金計畫網球分級第2版，鄭世忠也希望網協能亡羊補牢，站在選手角度妥善溝通化解誤會，「黃金計畫初衷是奧運奪牌，其實還有奧運、亞運等相關培訓計畫搭配，因此我們採取彈性客製化，支持選手自行選擇找到合適團隊與訓練模式，而非「關在營內」的傳統做法。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法