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NBA附加賽今開打 解鎖5大看點

2025/04/16 05:30

柯瑞（資料照，法新社）柯瑞（資料照，法新社）

記者吳孟儒、林岳甫╱綜合報導

T.楊恩T.（資料照，路透）T.楊恩T.（資料照，路透）

NBA附加賽今開打，東部第7、8名魔術、老鷹及西部第7、8名勇士、灰熊先交手，贏家將以分部第7種子進軍季後賽，輸家將和9、10名的對戰贏家爭取最後1張季後賽門票，《自由體育》為讀者整理五大看點。

1.連4年參戰 老鷹打經驗值

全聯盟30隊有21隊曾參與過附加賽，魔術是首度登場，對手老鷹則是連4年參與，贏家將獲得東部第7種子，在季後賽首輪對上尋求衛冕的塞爾提克。

老鷹在2022、23年都靠著附加賽打進季後賽，隊史在附加賽拿到3勝，和湖人、鵜鶘並列史上最多，但上季他們被公牛淘汰，無緣連4季躋身季後賽。

老鷹想更進一步還得看T.楊恩的表現，他本季例行賽3度對上魔術繳出場均28.3分、8助攻。

魔術一度因傷病潮陷入困境，但隨著班切羅、華格納傷癒，兩人本季場均合計可得50.1分，也率隊重回正軌，目標連2季打進季後賽。

2.熱火再遇公牛 下剋上難度高

東部排名第10的熱火將與第9的公牛進行殊死戰，贏家能延續晉級季後賽之路，否則將淘汰出局。

這是熱火與公牛連3年在附加賽碰頭，熱火在過去2季都靠著淘汰公牛晉級，2022-23年賽季更締造「老八傳奇」，一路闖進總決賽，最終才敗給金塊。

熱火今年再次從附加賽起步，但少了J.巴特勒，艾德巴約、赫爾羅能帶領球隊走多遠還是未知數，公牛則在主控吉迪帶領下，寄望在附加賽拿下2連勝，挑戰相隔2季重返季後賽。

3.第7名穩晉級？ 2隊盼延續傳統

NBA在2020-21年賽季打造附加賽賽制，迄今分部排名第7的隊伍都沒有缺席季後賽，今年就看魔術、勇士能否維持優良傳統。

按照賽制，分部第7與第8名隊伍在附加賽交手，贏家直接晉級季後賽，過去4年湖人、灰狼、塞爾提克、老鷹、籃網、七六人都成功鎖定第7種子晉級，其中湖人曾在2021、23及24年賽季以西部第7名之姿殺進季後賽，並於2023年一路勇闖西部決賽。

今年東部第7名魔術要出戰老鷹，雙方在例行賽各取2勝平分秋色，至於西部第7名的勇士要卯上灰熊，他們過去4戰取得3勝優勢。

4.巴特勒助拳 勇士有望轉運

勇士在例行賽最後3場吞下2敗，包括被馬刺絕殺及延長賽不敵快艇，只能以西部第7名掉入附加賽，壞消息是，勇士從未在附加賽贏球。不過，勇士自從獲J.巴特勒助拳後，30場共贏了22勝，加上他生涯打附加賽未曾遭淘汰，外界看好勇士能奪下第7種子。

灰熊方面，例行賽尾聲開除總教練詹金斯，最後9場只贏4勝，狀態難與具主場優勢的勇士抗衡。另外，本季曾單場僅讓柯瑞拿2分的菜鳥威爾斯賽季報銷，灰熊得設法壓制柯瑞的攻擊火力。

5.難兄難弟交手 國王略佔優勢

國王、獨行俠本季都做出震驚各界的交易，如今在附加賽過招，贏球才能爭取西部第8種子。

國王季中開除總教練布朗，讓主控福克斯一心求去，即使交易補進拉文，但他加盟後出賽31場僅14勝，勝率不到5成。國王兩大優勢是例行賽對獨行俠3場全勝，及主將沙波尼斯生涯同場過招獨行俠A.戴維斯贏多輸少。

獨行俠自從送走東契奇，彷彿受到詛咒，不少球員都因傷報銷，包括經驗豐富的厄文，只能用殘破不堪的陣容在附加賽力搏，也考驗戴維斯的能耐。

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