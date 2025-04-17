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TPBL》生病照砍30分 莫爾曼擒國王

2025/04/17 05:30

戰神莫爾曼（左）帶球上籃，國王球員防阻不及。（記者王藝菘攝）戰神莫爾曼（左）帶球上籃，國王球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

超越雲豹 戰神重返第5

戰神雷蒙恩末節獨得12分，率隊守住勝利。（記者王藝菘攝）戰神雷蒙恩末節獨得12分，率隊守住勝利。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台北台新戰神昨靠法籍前鋒莫爾曼轟下來台新高30分領軍、狀元雷蒙恩進帳20分，以107：83讓龍頭新北國王本季首度吞下2連敗，戰神賽後戰績15勝18敗，再度超越雲豹回到聯盟第5名。

國王林書豪拿下全隊最高17分，但三分球4投盡墨。（記者王藝菘攝）國王林書豪拿下全隊最高17分，但三分球4投盡墨。（記者王藝菘攝）

雷蒙恩末節獨得12分

戰神近期賽程密集且面臨傷兵潮，陣中包括米勒、錢肯尼、蘇奕晉都有傷勢，昨前兩節靠麥卡倫獨得15分、莫爾曼挹注14分，加上逼出國王多達14次失誤，帶著48：42領先進入下半場。易籃後國王在林書緯開火下一度追到2分差，但雷蒙恩末節跳出來獨得12分，率隊拉出34：18的尾盤，成功以勝利結束本季主場最終戰。

莫爾曼此役轟進6顆三分球拿下本季新高30分、另有15籃板，事實上，他賽前發燒不適，賽後也因身體狀況未出席記者會，總教練許皓程肯定他展現職業球員的精神，平時訓練就展現領袖特質，「他賽前生病還堅持要打，對他只有滿滿的尊敬，能有這樣的表現，我一點都不意外。」

林書豪17分 三分球掛蛋

國王只差一勝就能挺進季後賽，門票近在眼前卻遲遲無法到手，此役團隊命中率僅39.7%，外線更是29投6中僅20.7%，全場發生22次失誤比對手多出7次，林書豪13投6中拿下全隊最高17分，但三分球4投盡墨。因鼻梁傷勢帶著面具上場的林書緯挹注8分。

主帥萊恩坦言，球季到了尾聲各隊都開啟季後賽模式，但是國王未能調整好心態，加上前役不敵雲豹的失利，兩場共計50次失誤，這樣的表現是無法接受的。

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