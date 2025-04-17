亞洲U18田徑賽報捷 羅聖欽5千公尺競走摘銅

羅聖欽昨在亞洲U18田徑錦標賽男子5千公尺競走摘下銅牌，接下來還會參加台南全中運，劍指金牌。 （田協提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕北市陽明高中小將羅聖欽昨在沙烏地阿拉伯進行的亞洲U18田徑錦標賽男子5000公尺競走，以破個人最佳21分37秒88摘下銅牌，他接下來還會參加台南全中運，目標劍指金牌。

北市陽明高中小將羅聖欽摘下5千公尺競走銅牌。（田協提供）

陳叡楷破個人最佳獲第5

北市陽明高中小將羅聖欽（中）摘下5千公尺競走銅牌，陳叡楷（左）獲第5。（田協提供）

台灣隊本屆共7位選手參賽，陣中率先出賽的羅聖欽摘下獎牌，另一位小將陳叡楷也以破個人最佳22分10秒03獲第5名。

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國小五年級開始練競走的羅聖欽，進入國中後成績持續進步，在2023年全中運摘下國男組金牌，去年全中運再以22分25秒62刷新大會紀錄完成2連霸。教練翁竹毅表示，羅聖欽在國二就在同儕之中獨走，還是不斷追求進步，是名相當自律的選手。

潛力培訓選手 赴國外取經

羅聖欽近年有入選田協潛力培訓選手，曾到中國大連等汲取經驗，今年參加日本東京元旦競走更拿下高中組冠軍，證明有本錢在國際舞台爭取佳績。翁竹毅認為，正因為有到國外訓練、參賽，使羅聖欽更加知道外國的強度有多高，回到台灣就能更專注訓練，「像這樣有潛力的選手，我們一定要努力給予栽培。」

再戰全中運 拚高中首金

全中運即將在19日登場，翁竹毅透露，年初到日本參賽就是想拿亞青少參賽資格，資格拿到後擔心亞青少、全中運撞期，幸運的是亞青少提前舉辦，剛好接上22日登場的全中運競走項目，所以羅聖欽返台後會再戰全中運，力拚升上高中後的首面獎牌。

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