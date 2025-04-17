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兩老砍75分 勇士附加賽開胡

2025/04/17 05:30

柯瑞、J.巴特勒（右）昨在附加賽聯手砍進75分，率勇士打退灰熊。（路透）柯瑞、J.巴特勒（右）昨在附加賽聯手砍進75分，率勇士打退灰熊。（路透）

巴特勒轉運星 首輪對決火箭

〔記者林岳甫／綜合報導〕年齡加起來72歲的柯瑞、J.巴特勒，昨在附加賽聯手砍進75分，率勇士以121：116力退灰熊，打破隊史的附加賽不勝魔咒，以西部第7種子之姿挺進季後賽，將在首輪挑戰火箭。

勇士上半場一度領先20分，但灰熊下半場不斷追分，並在第4節反超，危機時刻就看柯瑞、巴特勒如何捍衛主場。

37歲柯瑞即使右手有傷，仍砍進6顆三分球，攻下37分外帶8籃板、4助攻，包括最後110秒連拿10分；35歲巴特勒展現打爛仗功力，斬獲全隊最高38分、7籃板及6助攻。巴特勒、柯瑞也成為史上首對單場合拿75分、罰進25球、15籃板、10助攻、投進5顆三分與4抄截的搭檔。

勇士收下附加賽首勝，外界認為巴特勒的硬漢性格就是關鍵，他生涯也未曾在附加賽出局過。巴特勒表示：「只要有我在，任何球隊都有機會，尤其現在還有柯瑞，球隊更有機會挑戰冠軍，我願意當羅賓，柯瑞就是我的蝙蝠俠。」

勇士季後賽首輪將遇上例行賽繳出52勝30敗的火箭，勇士本季打火箭4次拿下3勝，雙方首戰21日上午9點30分將在火箭主場開打。

灰熊背水一戰 莫蘭特不缺席

灰熊在最後倒數5秒發生發球違例，導致前功盡棄，主力大將莫蘭特還在第3節扭傷右腳踝，吞下止痛藥後繼續上場奮戰，攻下22分。灰熊19日將再戰國王、獨行俠之間的贏家，莫蘭特預告他一定會出賽。

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